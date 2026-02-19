Neste sábado, 21, o Chelsea recebe o Burnley no estádio Stamford Bridge, em Londres. O duelo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na tabela. A bola rola a partir das 12h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.

Chelsea em busca do G4

Os donos da casa vivem uma fase positiva na competição. Ocupando a 5ª colocação com 44 pontos, o time londrino se consolidou na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A campanha é sólida, mas é a forma recente que chama a atenção: nas últimas cinco partidas, os Blues conquistaram quatro vitórias e um empate, mantendo uma invencibilidade importante.

Jogando diante de sua torcida, o Chelsea entra em campo com a obrigação da vitória para não se distanciar do G4 e continuar pressionando os adversários diretos na parte de cima da tabela.

Burnley luta pela sobrevivência

A situação do visitante é dramática, embora a última rodada tenha trazido um alento. O Burnley ocupa a 19ª posição (penúltima), somando apenas 18 pontos em 26 jogos. Com uma campanha frágil de 16 derrotas, a equipe precisa de uma recuperação quase milagrosa para escapar do rebaixamento.

No entanto, o time vem de uma vitória vital em seu último compromisso, resultado que renovou os ânimos. Pontuar em Stamford Bridge seria considerado um feito gigantesco e fundamental na luta pela permanência na elite do futebol inglês.

Expectativa para o confronto

A imprensa e os analistas projetam um duelo de ataque contra defesa. A expectativa é de um Chelsea dominante, com alta posse de bola e pressão constante para furar o bloqueio adversário. Do outro lado, o Burnley deve adotar uma postura reativa, focada em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques ou bolas paradas para tentar surpreender o gigante londrino.