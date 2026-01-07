A 21ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto de realidades opostas nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. O Burnley recebe o gigante Manchester United no estádio Turf Moor, às 17h15 (horário de Brasília). Enquanto os visitantes buscam se firmar na zona de classificação europeia, os anfitriões lutam desesperadamente para evitar o descenso.

Onde assistir a Burnley x Manchester United

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta partida decisiva, a transmissão será realizada pela TV fechada no canal ESPN e via streaming pelo Disney+.

A luta do Burnley contra a degola

A situação do time da casa é crítica. Ocupando a 19ª colocação na tabela, o Burnley soma apenas 12 pontos em uma campanha de muito sofrimento, com três vitórias, três empates e 14 derrotas. Sob o comando de Scott Parker, a equipe precisa urgentemente reagir para não ver a distância para os rivais fora da zona de rebaixamento aumentar.

O momento recente não inspira confiança na torcida dos Clarets. Nos últimos cinco jogos, a equipe não venceu nenhuma vez, acumulando resultados negativos. Jogar em casa contra um dos grandes da liga é um desafio enorme, mas também é visto como uma oportunidade para virar a chave na competição.

United busca consistência em meio à turbulência

Do outro lado, o Manchester United chega para o confronto ocupando a 6ª posição, com 31 pontos. A campanha mantém o time na briga por vagas continentais, mas a inconsistência tem sido o maior adversário dos Red Devils. Além disso, o clube vive um momento de turbulência interna; segundo a imprensa, a recente demissão do técnico Rúben Amorim adiciona uma camada de incerteza sobre o desempenho da equipe.

Para sonhar com o G4 e uma vaga na próxima Champions League, vencer adversários que estão na parte baixa da tabela é tratado como obrigação, mesmo atuando longe de seus domínios.