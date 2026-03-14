O Burnley recebe o Bournemouth neste sábado, 14, às 12h (de Brasília), no estádio Turf Moor. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O confronto coloca frente a frente equipes com ambições opostas nesta reta final de temporada: os donos da casa lutam desesperadamente contra o rebaixamento, enquanto os visitantes buscam se consolidar na metade superior da tabela.

Luta pela sobrevivência do Burnley

A situação do time mandante é dramática. Ocupando a 19ª e penúltima colocação com apenas 19 pontos, a equipe está a nove pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com apenas nove rodadas restantes, cada partida é tratada como uma final na luta pela permanência na elite. A campanha reflete a instabilidade, com quatro vitórias, sete empates e 18 derrotas. Nos últimos cinco compromissos, o time somou três derrotas, um empate e apenas uma vitória, tornando o apoio da torcida no Turf Moor a grande esperança de reação.

Estabilidade e sequência invicta do Bournemouth

Do outro lado, o Bournemouth vive uma realidade muito mais tranquila e de confiança. A equipe ocupa a 9ª posição na tabela, com 40 pontos, fruto de nove vitórias, 13 empates e sete derrotas. O time visitante ostenta a maior sequência invicta da liga no momento, com nove jogos sem perder. Embora os quatro empates nos últimos cinco jogos tenham freado uma aproximação maior do pelotão que briga por vagas em competições europeias, o objetivo é manter a solidez defensiva e explorar a ansiedade do adversário para pontuar fora de casa.

Onde assistir a Burnley x Bournemouth

Com muito em jogo, especialmente para os mandantes, a partida promete ser tensa e disputada do primeiro ao último minuto. Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo pela televisão fechada na ESPN e através do serviço de streaming Disney+ Premium.