O Campeonato Inglês chega a um momento crucial em sua temporada 2025/26. Neste sábado, 21, às 09h30 (de Brasília), o Brighton recebe o Liverpool no Amex Stadium, em Falmer. A partida, válida pela 31ª rodada da competição, coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas nesta reta final: enquanto os donos da casa buscam consolidação na metade da tabela, os visitantes lutam para entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O momento do Brighton

Para o Brighton, a situação é mais confortável. Posicionado na 12ª colocação com 40 pontos, o time de Fabian Hürzeler faz uma campanha de extremo equilíbrio numérico: são 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. A equipe tem oscilado em seus compromissos recentes, alternando resultados positivos e negativos, com uma vitória, uma derrota e um novo triunfo nos últimos três jogos. Jogar em casa, no Amex Stadium, é um trunfo importante para os Seagulls, que costumam complicar a vida dos gigantes da Inglaterra diante de sua torcida e esperam capitalizar sobre a necessidade de vitória do adversário.

A busca do Liverpool pelo G4

Do outro lado, o Liverpool ocupa a 5ª posição com 49 pontos, fruto de 14 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. A equipe precisa urgentemente de um resultado positivo para não se distanciar do pelotão de elite e manter vivo o sonho de disputar a principal competição europeia no próximo ano. A forma recente mostra um time que perdeu um pouco do embalo, registrando um empate e uma derrota nos últimos dois jogos, logo após uma boa sequência de três vitórias seguidas. A pressão por pontos fora de casa é imensa, tornando este confronto um verdadeiro teste de fogo.

Onde assistir

Com pontos valiosos em disputa, o duelo promete ser intenso e tático do primeiro ao último minuto. Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções desta grande partida através de diversas opções de transmissão. No Brasil, o jogo será exibido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.