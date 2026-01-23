O tradicional estádio Mestalla será o palco de um confronto decisivo neste sábado (24), válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O Valencia recebe o Espanyol às 12h15 (horário de Brasília), em uma partida que opõe a luta pela permanência na elite contra o sonho de classificação para as competições europeias.

Valencia busca fôlego na luta contra a degola

A temporada do Valencia tem sido marcada pela tensão. Ocupando a 17ª colocação com 20 pontos, a equipe está perigosamente próxima da zona de rebaixamento. No entanto, o momento recente traz uma ponta de esperança para o torcedor Che. O time vem de uma vitória fundamental sobre o Getafe na rodada anterior, resultado que encerrou uma sequência negativa de seis jogos sem triunfos.

Sob o comando de Carlos Corberán, o elenco sabe que somar três pontos em casa é vital para ganhar respiro na tabela e tentar escalar posições rumo ao meio da classificação, afastando o fantasma da segunda divisão.

Espanyol mira consolidação no G-6

Do outro lado, o Espanyol vive uma realidade mais confortável, mas precisa retomar o foco. O time catalão faz uma ótima campanha, ocupando o 5º lugar com 34 pontos, firme na briga por vagas em competições continentais. Contudo, a forma recente acendeu um sinal de alerta: a equipe ainda não venceu em 2026, vindo de uma derrota para o Girona e um empate contra o Levante.

Para se manter no pelotão de frente e não permitir a aproximação dos rivais diretos, o time comandado por Manolo González precisa reencontrar o caminho das vitórias, mesmo atuando longe de seus domínios, recuperando a consistência apresentada no final de 2025.

Retrospecto e onde assistir

O duelo coloca frente a frente necessidades distintas. Enquanto o Valencia joga a vida para fugir do Z-3, o Espanyol tenta não ver sua vaga na Liga Europa ameaçada. No último confronto entre as duas equipes, em setembro de 2025, o placar terminou empatado em 2 a 2.

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo ao vivo, a transmissão será realizada pela TV fechada no canal ESPN 2 e via streaming pelo Disney+.