Neste domingo, 4 de janeiro de 2026, o Campeonato Espanhol reserva um confronto decisivo para as pretensões de duas equipes em momentos distintos na temporada. O Sevilla recebe o Levante no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 10:00 (horário de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada. Enquanto os donos da casa buscam estabilidade para subir na tabela, os visitantes vivem uma situação de emergência na lanterna da competição.

Panorama da partida na La Liga

O Sevilla entra em campo pressionado por uma campanha irregular na La Liga. Ocupando a 11ª colocação com 20 pontos (6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas), a equipe busca se aproximar do pelotão de frente para garantir uma vaga em competições europeias. A forma recente preocupa a torcida, com três derrotas nos últimos cinco jogos, tornando o duelo contra o lanterna uma oportunidade crucial para recuperar a confiança.

Do outro lado, a situação do Levante é dramática. O time ocupa a 20ª e última posição, somando apenas 10 pontos, fruto de 2 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Vindo de uma sequência negativa de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco partidas, a equipe recém-promovida encara cada jogo como uma final na luta contra o rebaixamento. Pontuar fora de casa é vital para iniciar uma reação no segundo turno.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Sevilla lida com ausências importantes. O zagueiro Marcão cumpre suspensão, enquanto os atacantes Akor Adams e Chidera Ejuke servem suas seleções. A provável escalação do técnico deve contar com: Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj, Juanlu Sánchez, Kike Salas e Gabriel Suazo; Djibril Sow, Batista Mendy e Lucien Agoumé; Alexis Sánchez e Isaac Romero.

O Levante também enfrenta problemas em seu elenco. O zagueiro Unai Elgezábal está entregue ao departamento médico, e o atacante Etta Eyong foi convocado por sua seleção. A equipe deve ir a campo com: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Matías Moreno e Alan Matturro; Kervin Arriaga, Unai Vencedor, Víctor García e Carlos Álvarez; Pablo Martínez e Iván Romero.

Onde assistir a Sevilla x Levante

Os torcedores terão diversas opções para acompanhar a partida decisiva. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN na TV por assinatura. Para quem prefere o streaming, o confronto estará disponível no Disney+ (Plano Premium) e no DAZN. Canais internacionais como Orange, Premier Sports e ESPN Deportes também farão a cobertura do evento.