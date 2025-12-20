Neste domingo, 21, o Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, será o palco de um confronto decisivo pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O Betis recebe o Getafe às 17h00 (horário local), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na tabela de classificação. Enquanto os donos da casa buscam se consolidar na zona de competições europeias, os visitantes tentam recuperar a confiança após uma sequência de resultados negativos.

Análise da partida e situação no campeonato

O duelo coloca em jogo objetivos cruciais para a metade da temporada. O Betis, mandante e atual 6º colocado com 25 pontos, vê na partida uma oportunidade de ouro para se firmar na zona de classificação para a UEFA Conference League e manter contato com os times que brigam por vagas na Liga Europa e Champions League. Uma vitória em casa é fundamental para transformar a solidez defensiva em resultados mais expressivos.

Por outro lado, o Getafe, em 10º lugar com 20 pontos, vive um momento de alerta. A equipe vem de uma sequência ruim que acendeu o sinal amarelo, precisando pontuar para estancar a crise, ganhar tranquilidade e evitar que a briga contra o rebaixamento se torne uma realidade preocupante no segundo turno.

Momentos das equipes: solidez x instabilidade

A campanha do Betis até aqui é marcada pela consistência, mas também por uma certa dificuldade em fechar os jogos. Com 6 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, a equipe se mostra um adversário difícil de ser batido, mas o excesso de igualdades no placar tem impedido um salto maior na classificação. Nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, e a missão agora é converter o domínio territorial em três pontos.

Já o Getafe chega para o confronto em uma fase turbulenta. O retrospecto recente é preocupante: são quatro derrotas nas últimas cinco partidas, com apenas uma vitória solitária nesse período. A campanha geral de 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas mostra um time que oscila demais e precisa urgentemente reencontrar o equilíbrio defensivo.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, deve manter a base da equipe, focando na posse de bola e na criatividade de seus meio-campistas. Pelo lado do Getafe, o treinador José Bordalás provavelmente apostará em um esquema mais cauteloso, buscando solidez defensiva para frear o ímpeto do adversário e explorar a velocidade nos contra-ataques.

Provável escalação do Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Sokratis, Miranda; Guido Rodríguez, Marc Roca; Isco, Fekir, Ayoze Pérez; Willian José.