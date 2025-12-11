Neste sábado (13), o Barcelona recebe o Osasuna no estádio Spotify Camp Nou, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília) em um duelo de opostos: enquanto os donos da casa lideram com folga e vivem fase espetacular, os visitantes lutam para encontrar regularidade e se distanciar da parte inferior da tabela.
Líder imparável
O Barcelona entra em campo defendendo a liderança isolada da competição. Com 40 pontos somados, a equipe catalã faz uma campanha de domínio absoluto, acumulando 13 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. O momento atual é o melhor possível: o time vem de uma sequência avassaladora de cinco vitórias consecutivas, demonstrando força ofensiva e solidez tática.
A imprensa catalã e a comissão técnica tratam o jogo como crucial para fechar o ano com chave de ouro. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de que o Barça imponha seu ritmo desde os minutos iniciais para consolidar ainda mais sua posição no topo de La Liga.
Osasuna tenta surpreender
Do outro lado, o Osasuna vive uma realidade bem diferente e desafiadora. Ocupando a 15ª colocação com 15 pontos, a equipe de Pamplona busca somar pontos preciosos para não se complicar na luta contra o rebaixamento. A campanha até aqui é irregular, com quatro vitórias, três empates e oito derrotas.
Nos últimos cinco jogos, o time oscilou bastante (uma vitória, dois empates e duas derrotas), o que aumenta a pressão para tentar arrancar um resultado positivo. A estratégia deve ser focada em uma defesa sólida e na exploração de contra-ataques para tentar uma surpresa histórica no Camp Nou.
Prováveis escalações
Barcelona: Joan Garcia, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Álex Baldé, Pedri González, Eric García, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Robert Lewandowski
Osasuna: Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones, Lucas Torró, Aimar Oroz, Rubén García, Jon Moncayola, Víctor Muñoz, Ante Budimir
Onde assistir a Barcelona x Osasuna
Para os torcedores que desejam acompanhar este embate decisivo, a transmissão será realizada pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Star+.