Neste sábado (13), o Atlético de Madrid recebe o Valencia em um confronto decisivo válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola às 10h (horário de Brasília) no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, colocando frente a frente duas equipes com ambições opostas na tabela de classificação.

Momentos distintos na temporada

O time da casa, comandado por Diego Simeone, entra em campo ocupando a 4ª colocação, com 31 pontos. Com uma campanha de nove vitórias, quatro empates e três derrotas, os Colchoneros buscam a reabilitação após perderem para o Athletic Bilbao na última rodada. A vitória é fundamental para que a equipe se mantenha firme no G4 e não deixe os líderes da competição se distanciarem, aproveitando a força de sua torcida para reencontrar o caminho dos triunfos.

Do outro lado, o Valencia vive uma realidade mais delicada sob o comando de Carlos Corberán. Estacionado na 16ª posição com apenas 15 pontos, o time luta para se afastar da zona de rebaixamento. Vindo de dois empates consecutivos, a equipe precisa urgentemente pontuar fora de casa para ganhar fôlego e recuperar a confiança na sequência da temporada, tentando transformar a instabilidade recente em resultados positivos.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Atlético de Madrid tem problemas importantes no setor defensivo e no meio-campo. Os zagueiros Giménez e Lenglet, além do meio-campista Llorente, estão lesionados e são ausências confirmadas. Dessa forma, Simeone deve montar a equipe com: Oblak; Molina, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Gallagher, Koke, Barrios e Gonzalez; Griezmann e Julián Álvarez.

Já o Valencia não possui grandes desfalques confirmados, o que pode ser um trunfo estratégico para o técnico Carlos Corberán. A provável escalação dos visitantes é: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tarrega e Gayá; Pepelu, Javi Guerra, Diego López e Almeida; Hugo Duro e Danjuma.

Onde assistir a Atlético de Madrid x Valencia

Para o torcedor que deseja acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo canal Xsports. Além disso, o jogo estará disponível via streaming no Disney+, plataforma que detém os direitos de transmissão da La Liga no Brasil.