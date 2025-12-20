Nesta segunda-feira (22), o estádio San Mamés será o cenário de um confronto decisivo pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao recebe o Espanyol às 17h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com ambições continentais, mas que vivem momentos distintos na temporada 2025/26.

Análise da partida e expectativas

O embate no País Basco é fundamental para as pretensões de ambos os clubes na La Liga. O Athletic Bilbao, jogando sob seus domínios, busca a vitória para se reaproximar da zona de classificação para a Liga Europa e Liga Conferência. A equipe precisa superar a irregularidade recente para não perder contato com o pelotão de frente.

Por outro lado, o Espanyol vive uma fase iluminada e defende sua permanência no G-5. Uma vitória fora de casa não apenas consolidaria os catalães na zona da Liga Europa, como também os manteria na cola dos quatro primeiros colocados, alimentando o sonho de uma vaga na Champions League. A aposta dos visitantes é na organização tática para surpreender no San Mamés.

Athletic busca estabilidade na Catedral

O time da casa entra em campo ocupando a 7ª colocação na tabela, com 23 pontos. A campanha do Athletic Bilbao até o momento reflete oscilação, somando 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. A equipe tenta encontrar o equilíbrio necessário para se firmar na disputa por competições europeias.

Contando com o apoio de sua torcida, o Athletic espera usar a atmosfera do estádio a seu favor. A inconsistência, alternando bons jogos com tropeços, torna este confronto direto ainda mais crucial para as aspirações do clube na temporada.

Espanyol defende posição no G-5

O Espanyol chega para o confronto em um momento muito positivo. Ocupando a 5ª posição com 30 pontos, a equipe soma 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 16 jogos. O desempenho recente é sólido: o time venceu quatro das últimas cinco partidas, embora venha de uma derrota em seu compromisso mais recente, o que exige atenção redobrada para evitar uma sequência negativa.

Apesar do revés anterior, o time visitante demonstra confiança para encarar a pressão em Bilbao, apostando em um futebol eficiente que o colocou na parte nobre da tabela.

Prováveis escalações

Para o duelo, o Athletic Bilbao deve ir a campo com a seguinte formação: Unai Simón; Jesús Areso, Aitor Paredes, Iñigo Lekue e Adama Boiro; Iñigo Ruiz de Galarreta e Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet e Nico Williams; Gorka Guruzeta. Não há desfalques confirmados por lesão ou suspensão.