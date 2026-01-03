Neste domingo, 04 de janeiro de 2026, o Estádio Mendizorroza será o cenário de um duelo tenso e decisivo pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O Alavés recebe o Real Oviedo às 14h30 (horário de Brasília), em uma partida onde a necessidade de somar pontos supera qualquer preciosismo técnico. Ambas as equipes chegam pressionadas por resultados recentes ruins e buscam desesperadamente uma reação para evitar complicações maiores na tabela de classificação.

Luta contra o rebaixamento na LaLiga

O confronto é uma batalha direta na parte inferior da tabela. Para o Alavés, vencer em casa é crucial para abrir uma vantagem mais confortável da zona de perigo. A equipe sabe que não pode desperdiçar a oportunidade de somar três pontos contra um adversário que está abaixo na classificação. A pressão da torcida no Mendizorroza será um fator fundamental para empurrar o time em busca da vitória.

Para o Real Oviedo, a situação é dramática. Com uma campanha fraca até o momento, cada partida é tratada como uma final. Pontuar fora de casa, especialmente contra um rival direto, é essencial para manter viva a esperança de permanência na elite. Espera-se uma postura de muita luta e entrega da equipe visitante, que tentará compensar suas limitações com organização defensiva e exploração de contra-ataques.

Momento das Equipes

O time da casa entra em campo ocupando a 14ª colocação, com 18 pontos somados. A campanha do Alavés é marcada pela irregularidade: são 5 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. O momento atual acende um sinal de alerta, já que nos últimos cinco jogos a equipe amargou quatro derrotas e conquistou apenas uma vitória. Jogando diante de sua torcida em Vitória-Gasteiz, o objetivo é criar uma “gordura” de segurança e recuperar a confiança do elenco.

Do outro lado, a situação do Real Oviedo é ainda mais crítica e exige resposta imediata. Ocupando a 19ª posição com apenas 11 pontos, a equipe figura na temida zona de rebaixamento. Com apenas duas vitórias em toda a competição, o time visitante vem de uma sequência incômoda de cinco jogos sem vencer. Para o Oviedo, pontuar fora de casa tornou-se uma obrigação matemática e psicológica.

Prováveis Escalações e Desfalques

Alavés (Técnico: Eduardo Coudet)

Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Abdel Abqar, Rafa Marín e Javi López; Antonio Blanco, Ander Guevara e Jon Guridi; Álex Sola, Carlos Vicente e Samu Omorodion.

Desfalques: Giuliano Simeone e Aleksandar Sedlar (lesionados).

Real Oviedo (Técnico: Jorge Almada)

Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo e Javi López; Santiago Colombatto, Leander Dendoncker e Santi Cazorla; Josip Brekalo, Salomón Rondón e Federico Viñas. A equipe não possui suspensos confirmados, mas a condição física de alguns atletas será reavaliada até o momento da partida.