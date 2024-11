Red Bull Bragantino x São Paulo: horário, escalações e onde assistir

Na 34ª jornada do Brasileirão 2024, Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo em condições opostas. Com o Massa Bruta lutando contra o rebaixamento nas últimas posições, o Tricolor Paulista busca garantir vaga na Copa Libertadores. Este confronto decisivo está agendado para as 16:30 do dia 20 de novembro.

O jogo será realizado no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com capacidade para 15 mil espectadores. Com uma das menores taxas de ocupação, o estádio pode não atingir sua capacidade máxima. A torcida poderá acompanhar ao vivo pelo Premiere, em pay-per-view.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Situação das Equipes

O Red Bull Bragantino joga sob pressão por sua posição difícil na tabela. Com um elenco talentoso, a equipe precisa intensificar seu jogo para se manter na série A. Notícias positivas incluem o retorno de Eric Ramires de lesão e Matheus Fernandes após suspensão. No entanto, o técnico Fernando Seabra lida com lesões em posições críticas como lateral e atacante.

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba; Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Lincoln; Jhon Jhon, Vitinho, Sasha.

O São Paulo enfrenta desafios defensivos com as lesões de Jamal Lewis, Welington e Arboleda. Mesmo assim, pode contar com o retorno de Calleri, Liziero e Wellington Rato, que tiveram descanso para recuperação física.

Rafael; Rafinha, Ruan, Sabino e Michel Araújo; Luiz Gustavo, Liziero (Rodrigo Nestor), Luciano; Erick (Rato), Lucas Moura, Calleri.

Como assistir?

Para espectadores internacionais, a partida é transmitida pelo Fanatiz Canadá às 15:30 EST. Nos EUA, o Fanatiz USA e o Premiere também veiculam o jogo no mesmo horário. Em Portugal, o Canal 11 exibe o duelo às 19:30. Em países como Argentina e Peru, o jogo estará disponível por serviços de streaming.

Prognósticos da Partida

Com base nas condições atuais, o Red Bull Bragantino tem uma necessidade urgente de vencer, mas deve estar ciente de suas limitações. O São Paulo, mesmo com desfalques, buscará um desempenho sólido para assegurar sua posição na tabela. O confronto promete ser tático, com o Bragantino adotando uma postura mais ofensiva para tentar surpreender o adversário.

A análise dos elencos e condições indica um placar equilibrado, possivelmente terminando em empate. Uma previsão para o resultado final é 2-2, refletindo a busca dos times por permanência na série A e por uma vaga na Libertadores.