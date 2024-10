Internacional x Flamengo: horário, onde assistir e escalações

O aguardado duelo entre Internacional e Flamengo, a ser realizado no Estádio Beira-Rio, ganha contornos de decisão no Campeonato Brasileiro. Esta partida, previamente agendada para julho e adiada por condições climáticas desfavoráveis, agora oferece às duas equipes a chance de melhorarem suas posições na tabela.

Separados por apenas dois pontos, Internacional e Flamengo enfrentam um confronto crucial. Roger Machado, técnico do Internacional, destaca a relevância da torcida no Beira-Rio em um confronto de “seis pontos” na briga por uma vaga no G-4 do Brasileirão.

Impacto do hogo para as Equipes

Para o Internacional, vencer significa ultrapassar o Flamengo e fortalecer a disputa entre os quatro primeiros. Atualmente quinto colocado com 52 pontos, o time gaúcho vê a vitória como fundamental para seu objetivo de ficar no topo da tabela.

Por outro lado, o Flamengo, em quarto lugar com 54 pontos, busca manter sua posição no G-4 e afastar um adversário direto. Apesar de também se concentrar na Copa do Brasil, um empate pode satisfazer suas aspirações no campeonato.

Desafios na Escalação dos Times

Roger Machado enfrenta o desafio de preparar seu time contra um Flamengo que deve poupar alguns titulares, o que pode complicar a estratégia devido à incerteza sobre a formação adversária.

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

O Flamengo, comandado por Filipe Luís, deve compensar suspensões como as de Arrascaeta e Léo Pereira, adotando uma escalação alternativa, o que pode impactar a dinâmica da equipe em campo.

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz (Fabrício Bruno), David Luiz, Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pulgar), Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Razões para o Adiamento

Originalmente marcado para julho, o confronto foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que impediram a realização segura da partida. O reagendamento permite um alinhamento no número de jogos disputados por ambas as equipes no campeonato.

Expectativas e Onde Assistir

Com expectativa de casa cheia no Beira-Rio, a torcida do Internacional está pronta para incentivar sua equipe em busca de um resultado positivo. O jogo é aguardado com ansiedade por ser um confronto direto essencial na tabela.

Para aqueles que não estarão presentes no estádio, a partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, permitindo que os fãs assistam a cada momento deste emocionante embate.