  Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e informações do jogo pela Série B

Brasileirão

Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e informações do jogo pela Série B

Clássico goiano no Hailé Pinheiro coloca frente a frente Esmeraldino em momento instável, mas no G-4, e Dragão em grande fase na competição

Publicado por: Minuto a Minuto em 30/09/2025 às 17:01 - Atualizado em 01/10/2025 às 08:40
Goiás x Atlético-GO: onde assistir, horário e informações do jogo pela Série B
Partida será no Haile Pinheiro - Reprodução/Instagram/@goiasoficial

O Estádio Hailé Pinheiro será palco de um clássico goiano decisivo nesta terça-feira, 30. A partir das 21h35 (de Brasília), Goiás e Atlético-GO se enfrentam em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos: o Esmeraldino, que busca se consolidar no G-4, e o Dragão, que vive grande fase e sonha em se aproximar da zona de acesso.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Como chegam as equipes

Mandante no duelo, o Goiás entra em campo pressionado por uma sequência irregular de resultados. Ocupando a 3ª posição com 49 pontos (14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas), o time esmeraldino venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Uma vitória no clássico é fundamental para afastar a má fase, se manter firme na zona de acesso e, dependendo de outros resultados, até mesmo reassumir a liderança da competição.

Do outro lado, o Atlético-GO vive um cenário completamente diferente. O Dragão chega embalado por uma invencibilidade de seis jogos, com três vitórias consecutivas, que o levou à 9ª posição com 41 pontos (10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas). A equipe rubro-negra aposta na excelente fase para surpreender o rival fora de casa e diminuir a distância para o G-4, entrando de vez na briga pelo acesso.

Prováveis escalações e desfalques

Para o clássico, o técnico Vagner Mancini, do Goiás, não terá o atacante Pedrinho, lesionado. Por outro lado, conta com os retornos de Rodrigo Andrade e Martín Benítez. A presença do artilheiro Anselmo Ramon é dúvida. No Atlético-GO, o técnico Rafael Lacerda não poderá escalar o atacante Federico Martínez, suspenso, mas terá a volta do lateral Guilherme Romão.

Provável Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rodrigo Andrade (Rafael Gava) e Wellington Rato; Brayann, Anselmo Ramon (Arthur Caíke) e Moraes. Técnico: Vagner Mancini.

Provável Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Jean Dias, Lelê e Yuri (Kelvin). Técnico: Rafael Lacerda.

Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo

A partida terá ampla cobertura na TV e na internet. O torcedor poderá acompanhar o clássico pela RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, o canal Desimpedidos transmitirá o jogo ao vivo e gratuitamente no YouTube.

