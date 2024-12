Corinthians se garante na Libertadores com derrota do Cruzeiro

Do perigo ao rebaixamento à classificação para a Libertadores. O Corinthians se garantiu na competição continental com uma rodada de antecedência depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras nesta quarta-feira, 4, no Mineirão.

O Cruzeiro é o nono colocado do Brasileirão com 49 pontos e não pode mais ultrapassar o sétimo colocado Corinthians, que tem 53 pontos. A Raposa agora disputa vaga no G8 com o Bahia, que tem 50.

O Timão terá de jogar as fases preliminares da Libertadores 2025. Se avançar, disputará a fase de grupos pela 18ª vez, em busca de seu segundo título (foi campeão em 2012).

O clube paulista se recuperou no Brasileirão com oito vitórias seguidas, algo que jamais havia conseguido na competição, graças ao brilho de Yuri Alberto, artilheiro do campeonato com 14 gols, além de Memphis Depay, Rodrigo Garro e companhia.

Na última rodada, o Corinthians visita o Grêmio, em Porto Alegre.