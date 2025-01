Vegetti e Léo Jardim são prioridades do Vasco para renovação

O Vasco da Gama enfrenta um momento crucial antes do início da temporada 2025. O clube tem como objetivo consolidar sua equipe, mantendo jogadores-chave como o goleiro Léo Jardim e o centroavante Vegetti, ambos fundamentais na campanha de 2024. Com os desafios financeiros e estratégicos em pauta, é essencial que o Vasco se planeje adequadamente para permanecer competitivo.

Na temporada anterior, Vegetti se destacou como o principal artilheiro do time, anotando 23 gols em 54 partidas. Mesmo aos 36 anos, o centroavante argentino continua demonstrando vigor e permanece nos planos do Vasco para o futuro próximo. Por outro lado, o goleiro Léo Jardim, com 29 anos, foi indispensável, participando de todos os 59 jogos da equipe, consolidando-se como peça essencial na defesa do Vasco.

Planos do Vasco para Manter Léo Jardim e Vegetti

O Vasco manifestou a intenção de estender o contrato de seus principais jogadores. Com o vínculo atual válido até o final de 2025 e opções de renovação automática até 2026, o clube propôs um novo contrato para Léo Jardim que se estenderia até 2028. A proposta inclui a possibilidade de prorrogação até 2029, desde que o goleiro participe de pelo menos 50% dos jogos em 2028.

Quanto a Vegetti, mesmo com a idade avançada, o clube pretende manter seu talento em campo. O contrato do atacante pode ser estendido até o final de 2026, caso ele participe de 60% dos jogos da próxima temporada. A diretoria vê essa cláusula como viável, o que sinaliza a provável permanência do atleta no Vasco.

Estratégias para Superar Dificuldades Financeiras

O Vasco enfrenta limitações financeiras, exacerbadas pela saída da 777 Partners e a ausência de novos investimentos no início da janela de transferências. Essa situação obriga o clube a priorizar a retenção de seus principais jogadores e buscar reforços pontuais enquanto não encontra um novo investidor.

A diretoria do Vasco tem buscado explorar o mercado de forma estratégica, visando manter a competitividade da equipe sem comprometer as finanças. Manter jogadores essenciais, como Vegetti e Léo Jardim, é visto como crucial para garantir estabilidade enquanto são considerados reforços específicos.

Prioridades do Vasco para o Futuro

Com uma estratégia focada na sustentabilidade e crescimento gradual, o Vasco busca garantir seu elenco, evitando a saída de jogadores fundamentais. A possível transferência de Vegetti para a MLS fez com que a diretoria priorizasse sua permanência, reconhecendo seu papel vital no time.

Além do goleiro e do atacante, o meia Dimitri Payet é outro importante nome do elenco que pode deixar o clube. O jogador francês está em fim de contrato e uma redução salarial foi oferecida.

Essas ações visam não apenas manter a posição do Vasco no cenário nacional, mas também planejar um futuro promissor e estável no futebol brasileiro. A expectativa é que, com a chegada de novos investidores e um planejamento bem estruturado, o clube possa se fortalecer ainda mais nas temporadas futuras.