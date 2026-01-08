O Werder Bremen recebe o Hoffenheim neste sábado, 10, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada no Weserstadion, com a bola rolando às 11h30 (horário de Brasília), marcando o retorno da Bundesliga após a pausa de inverno.

Momentos opostos na tabela

Os donos da casa entram em campo pressionados por uma sequência negativa. Atualmente na 10ª colocação com 17 pontos, o Werder Bremen não vence há cinco rodadas. Jogando diante de sua torcida, a equipe busca recuperação imediata para se afastar da metade inferior da tabela e retomar a confiança para a sequência da temporada.

Por outro lado, o Hoffenheim vive uma fase muito mais confortável e ambiciosa. Ocupando a 5ª posição com 27 pontos, o time visitante está firme na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Com uma defesa que tem se mostrado sólida e bons resultados recentes, uma vitória fora de casa é vista como fundamental para pressionar os adversários do G4.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o Werder Bremen enfrenta problemas no departamento médico. O lateral Mitchell Weiser é desfalque certo devido a uma lesão ligamentar, enquanto jogadores como Felix Agu e Leonardo Bittencourt permanecem como dúvidas.

O Hoffenheim também tem suas baixas. O zagueiro Koki Machida está fora da temporada por lesão, e o atacante Bazoumana Touré serve sua seleção nacional. Além deles, o zagueiro Albian Hajdari cumpre suspensão.

Provável escalação do Werder Bremen: Mio Backhaus; Niklas Stark, Marco Friedl, Amos Pieper; Yukinari Sugawara, Senne Lynen, Jens Stage, Romano Schmid, Isaac Schmidt; Justin Njinmah, Cameron Puertas.

Provável escalação do Hoffenheim: Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranác, Bernardo Júnior; Wouter Burger, Alexander Prass, Grischa Prömel, Leon Avdullahu; Fisnik Asllani, Tim Lemperle, Andrej Kramarić.

Onde assistir a Werder Bremen x Hoffenheim

A partida decisiva entre Werder Bremen e Hoffenheim terá transmissão exclusiva para o Brasil através da plataforma de streaming OneFootball.