Vasco reduz investimentos na janela de transferências

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, tem adotado uma abordagem estratégica em suas contratações na temporada de 2025. Com a chegada de Pedrinho ao comando do futebol, o clube carioca tem ajustado suas operações no mercado de transferências, focando em investimentos mais cautelosos e contratações pontuais.

Publicidade

Na janela de transferências de verão, o Vasco trouxe três reforços para o setor ofensivo: Benjamin Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto. Todos os jogadores assinaram contratos até dezembro de 2027, demonstrando um compromisso de longo prazo com o clube. Esta estratégia reflete uma mudança significativa em relação aos investimentos robustos das janelas anteriores.

Vegetti marca duas vezes, e Vasco garante vaga na Sul-Americana. Fonte: Instagram/@vascodagama

Quais foram os custos das novas contratações do Vasco?

Os custos das novas contratações do Vasco foram cuidadosamente planejados. Benjamin Garré foi adquirido do Krylya Sovetov, da Rússia, por 2,5 milhões de euros, com a possibilidade de um bônus adicional de 1 milhão de euros caso o jogador atinja metas específicas. Nuno Moreira teve sua multa rescisória de 3,5 milhões de euros paga de forma parcelada ao Casa Pia. Já Loide Augusto custou 1,5 milhão de euros ao Alanyaspor, da Turquia, com um bônus potencial de 1 milhão de euros.

Publicidade

Além dos reforços pagos, o Vasco também contratou cinco jogadores sem custos: Tchê Tchê, Daniel Fuzato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Essa abordagem mais econômica marca a janela de transferências mais barata desde a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube.

Como a gestão de Pedrinho impactou as transferências do Vasco?

Desde que Pedrinho assumiu a gestão do futebol do Vasco, o clube tem adotado uma postura mais conservadora no mercado de transferências. Sem a chegada de novos investidores, o Vasco tem se concentrado em otimizar seus recursos financeiros. Na janela do meio do ano passado, foram feitas seis contratações, incluindo Coutinho e Emerson Rodríguez por empréstimo, além de aquisições sem custos como Alex Teixeira e Souza.

Ao todo, a gestão de Pedrinho realizou 14 contratações, com um gasto total de cerca de 20 milhões de reais na janela do meio do ano passado. Essa estratégia reflete uma mudança em relação ao perfil de investimentos visto anteriormente na era SAF, priorizando a sustentabilidade financeira do clube.

Publicidade

Quais são as expectativas para futuras contratações do Vasco?

O Vasco ainda pode realizar novas contratações durante a janela doméstica, que permite a transferência de jogadores que participaram dos campeonatos estaduais. Este período adicional de transferências ocorre de 10 de março a 11 de abril, oferecendo ao clube a oportunidade de ajustar seu elenco conforme necessário.

Com a atual gestão focada em um planejamento financeiro responsável, o Vasco busca equilibrar a competitividade em campo com a saúde financeira do clube. A expectativa é que novas contratações sejam feitas de forma estratégica, visando fortalecer o elenco sem comprometer o orçamento.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.