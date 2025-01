Vasco prepara barca com 9 jogadores, veja lista

Com o início do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama intensificou suas ações para o planejamento da temporada de 2025. Parte desse processo envolve ajustes no elenco, buscando uma equipe mais competitiva. Atletas que não se destacaram nas primeiras partidas ou têm outras opções à vista estão na lista para possíveis empréstimos ou vendas.

A movimentação passa por uma reformulação estratégica que visa melhorar o desempenho esportivo e, ao mesmo tempo, otimizar a folha salarial do clube. Entre os jogadores cogitados para deixar o elenco estão alguns que já estiveram emprestados a outros times.

Quais Jogadores Estão na Lista de Saída do Vasco?

Os jogadores Capasso, Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme fazem parte do grupo que pode deixar o Vasco. A diretoria estuda propostas e possibilidades de empréstimo para esses atletas. Além disso, os jovens talentos JP e Lucas Eduardo também podem ganhar experiência em outros clubes por meio de empréstimos.

Zé Gabriel, De Lucca, Serginho e Riquelme retornaram ao Vasco no início das competições após empréstimos, mas não convenceram a comissão técnica. Dessa forma, uma nova saída temporária pode ser benéfica para ambos os lados. Já JP e Lucas Eduardo, produtos da base, aguardam oportunidades para demonstrar seu potencial em campo.

Desafios de Adaptação dos Jogadores Estrangeiros

Sforza e Jean David, jogadores estrangeiros contratados para reforçar o Vasco, enfrentaram desafios de adaptação ao futebol brasileiro. Diante desse cenário, o clube está aberto a ouvir propostas por ambos os atletas. Jean David, que tem despertado interesse no mercado mexicano, pode ser uma opção viável para outras equipes.

Jean David ainda tem a possibilidade de ser aproveitado pelo técnico Fábio Carille, que avalia mantê-lo como uma opção ofensiva no elenco. A sua continuidade depende das condições do mercado e das necessidades táticas do time.

O Futuro de Sforza no Vasco

Sforza, volante argentino que chegou ao Vasco com um investimento significativo, também é uma figura de atenção no planejamento do clube. As entradas de Tchê Tchê e o retorno de Paulinho e Jair criaram uma concorrência intensa no setor, o que pode resultar em sua saída temporária ou definitiva.

O Vasco está atento a propostas que possam valorizar o atleta, seja através de empréstimo ou de uma possível venda. Dessa forma, a negociação por Sforza é vista como uma oportunidade estratégica para equilibrar as finanças do clube.

O Impacto das Mudanças no Vasco para 2025

Essas movimentações no elenco demonstram a intenção do Vasco de otimizar seu rendimento e se posicionar de forma competitiva nos campeonatos em que participa. A decisão de buscar saídas para alguns jogadores é parte de uma estratégia ampla, que visa não só aliviar a folha salarial, mas também garantir que o elenco esteja alinhado com as metas do clube para o ano corrente.

Com essas alterações, o Vasco também busca abrir espaço para novas contratações que possam reforçar a equipe e oferecer melhores opções para o técnico no decorrer da temporada.