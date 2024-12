Uefa define grupos das Eliminatórias para Copa de 2026

O sorteio dos 12 grupos da Eliminatória do futebol europeu para a Copa do Mundo de 2026 foi realizado em Zurique, na Suíça, nesta sexta-feira, 13. No total, 16 seleções europeias se classificarão ao Mundial que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México e terá, pela primeira vez, 48 equipes.

Para o sorteio em novo formato, as equipes foram separadas pela Uefa em quatro potes – que podiam ter quatro ou cinco seleções. Todos os times farão jogos como mandante e como visitante.

A novidade é que alguns grupos serão definidos com base nas quartas de final da Nations League. O vencedor de Alemanha x Itália, por exemplo, cai no grupo A, enquanto o perdedor será cabeça-de-chave do grupo I. Os outros duelos que definem as chaves são Espanha x Holanda, França x Croácia e Portugal x Dinamarca.

Os jogos começam em 2025. As equipes que estão em um grupo com cinco times, iniciarão as Eliminatórias em março, enquanto aquelas que jogarão apenas contra três times começam em setembro. Todos os grupos estarão definidos até novembro de 2025.

Serão 12 grupos e todos os vencedores se classificam direto para a Copa do Mundo. Os 12 segundos colocados disputarão um playoff em que mais quatro seleções poderão se classificar para o mundial.

Estes segundos colocados participarão de um play-off junto com os quatro mais bem classificados vencedores da Uefa Nations League de 2024/25 que não tenham terminado a fase de grupos das Eliminatórias como primeiro ou segundo colocado do seu respectivo grupo.

Assim, as 16 seleções que participarem do mata-mata serão divididas em quatro chaves, com quatro equipes em cada. Os quatro times disputarão semifinal e final. O campeão de cada chave irá ao Mundial de 2026.

Os grupos das eliminatórias da Uefa

Which group excites you the most? 👀#WCQ pic.twitter.com/PpTQhSkBOl — UEFA EURO 2024 (@UEFAEURO) December 13, 2024

Grupo A: Vencedor de Alemanha x Itália, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo

Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo.

Grupo C: Perdedor de Portugal x Dinamarca, Grécia, Escócia e Bielorrússia

Grupo D: Vencedor de França x Croácia, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

Grupo E: Vencedor de Espanha x Holanda, Turquia, Geórgia e Bulgária.

Grupo F: Vencedor de Portugal x Dinamarca, Hungria, Irlanda, Armênia.

Grupo G: Perdedor de Espanha x Holanda, Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta.

Grupo H: Áustria, Romênia, Bósnia e Herzegovina, Chipre e San Marino

Grupo I: Derrotado de Alemanha x Itália, Noruega, Israel, Estônia e Moldávia.

Grupo J: Bélgica, País de Gales, Macedônia do Norte, Cazaquistão, Liechtstein.

Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra.

Grupo L: Perdedor de França x Croácia, República Checa, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar.

