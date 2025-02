Supercopa: veja lista de todos os campeões e o retrospecto

A Supercopa do Brasil é uma competição de prestígio do calendário nacional, reunindo campeões para uma disputa acirrada no início de cada temporada. Com o recente título do Flamengo em 2025, o clube rubro-negro consolidou-se como o maior vencedor da história do torneio, também conhecido como a Supercopa Rei.

Publicidade

A trajetória do Flamengo na competição destaca-se não apenas pela conquista recente, mas também pelos triunfos em 2020 e 2021. Este desempenho consistente tornou-se um marco significativo no futebol brasileiro, refletindo a força e a competitividade da equipe carioca no cenário nacional.

Gérson com a taça da Supercopa – Gilvan de Souza/Flamengo

Quais Times Já Conquistaram a Supercopa do Brasil?

No contexto da Supercopa do Brasil, diversos clubes de peso já levantaram o troféu, demonstrando a competitividade da competição. A lista de campeões mostra a supremacia de algumas das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro. Desse modo, os clubes laureados são um reflexo do poderio do futebol brasileiro.

Publicidade

1990 : Grêmio

: Grêmio 1991 : Corinthians

: Corinthians 2020 : Flamengo

: Flamengo 2021 : Flamengo

: Flamengo 2022 : Atlético-MG

: Atlético-MG 2023 : Palmeiras

: Palmeiras 2024 : São Paulo

: São Paulo 2025: Flamengo

O Maior Vencedor da Supercopa

Até 2025, o Flamengo consolidou-se como o maior campeão da Supercopa do Brasil, com um total de três títulos. Este feito coloca o clube rubro-negro no topo da lista de vencedores, superando seus concorrentes tradicionais.

Os triunfos nas temporadas de 2020, 2021 e 2025 evidenciam a trajetória vitoriosa do Flamengo na competição. A conquista recente, em Belém, contra o Botafogo, ratifica a hegemonia do Flamengo e reforça sua tradição de sucesso no futebol brasileiro.

Como a Supercopa do Brasil Influencia o Futebol Nacional?

A Supercopa do Brasil assume um papel crucial ao iniciar o calendário do futebol brasileiro, colocando frente a frente campeões de competições variadas. Este torneio não só gera entusiasmo entre os torcedores, mas também proporciona às equipes uma oportunidade de medir forças e ajustar estratégias para a temporada que se inicia.

Publicidade

Além disso, a Supercopa é uma vitrine para o talento e a habilidade dos jogadores, oferecendo visibilidade tanto no cenário nacional quanto internacional. Dessa forma, ela desempenha um papel vital na promoção e desenvolvimento do futebol brasileiro.

Expectativas para as Próximas Edições

O sucesso do Flamengo na Supercopa do Brasil aumenta as expectativas para as edições futuras. Outros clubes de tradição, como Grêmio e Palmeiras, certamente buscarão reforçar suas equipes e competir pelo título novamente.

Com a competição atraindo a atenção de torcedores e mídia, as futuras edições da Supercopa prometem momentos emocionantes e acirradas disputas. Será interessante observar como os clubes se preparam para esta competição de prestígio nos anos vindouros.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.