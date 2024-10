São Paulo enfrenta aproveitamento ruim como visitante

O São Paulo Futebol Clube enfrenta dificuldades consistentes ao jogar fora de casa nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Embora o time historicamente se destaque como mandante, sua performance como visitante tem sido instável, com apenas 22,2% dos pontos possíveis conquistados no returno.

Das seis partidas fora de casa até agora, o Tricolor Paulista registrou uma vitória, um empate e quatro derrotas. Isso resultou na obtenção de apenas quatro pontos dos 22 possíveis, um rendimento aquém das expectativas. A única vitória foi contra o Cruzeiro na 26ª rodada, onde o São Paulo venceu com um gol de William Gomes, mesmo utilizando um time alternativo.

Desafios enfrentados pelo São Paulo como visitante

Nesta fase do Brasileirão, o time enfrentou clubes altamente competitivos e em boa forma. Derrotas para Fortaleza, Palmeiras, Fluminense e Cuiabá destacaram problemas táticos e de execução que o técnico Luis Zubeldía precisa corrigir. O empate com o Criciúma na 31ª rodada, graças a um gol tardio de Liziero, apenas reafirma a dificuldade de manter constância e eficácia fora de casa.

Situação na Tabela e Próximas Partidas

Apesar dos desafios como visitante, o São Paulo não está em uma colocação ruim. O time está na sexta posição com 51 pontos. Sendo o sétimo melhor visitante, conquistou 16 pontos em 15 jogos longe de casa, tendo quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas no currículo.

No dia 5 de novembro, o São Paulo enfrentará o Bahia na Arena Fonte Nova, um jogo crucial para melhorar sua trajetória como visitante. O confronto seguinte com o Athletico-PR no Morumbi será igualmente importante para reforçar a força do time em casa.

O que o São Paulo Precisa Melhorar Como Visitante?

Para melhorar fora de casa, o São Paulo deve focar em ajustes táticos e gestão emocional dos jogadores durante os jogos. Um entrosamento defensivo mais robusto e a maximização das chances de contra-ataque são chave. Equilibrar a experiência dos veteranos com a energia dos jovens também será crucial.

Manter o elenco competitivo, gerenciando o desgaste e a preparação física dos principais jogadores, faz parte da estratégia para garantir resultados melhores fora de casa. Assim, o São Paulo estará mais bem posicionado para alcançar seus objetivos na tabela até o fim do Brasileirão.