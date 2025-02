Galo perde peças fundamentais no seu elenco e tenta reestruturação

O ano de 2025 tem sido de intensas movimentações no elenco do Atlético Mineiro, com diversas transferências e empréstimos marcando o período de transferências. Entre jogadores cujo contrato se encerrou e outros que foram negociados, o time busca renovar seu elenco para enfrentar novos desafios. Este artigo detalha o destino de alguns dos jogadores que deixaram o Galo neste ano.

Publicidade

Até agora, nove jogadores deixaram o clube, seja por empréstimo ou transferência definitiva. Com saídas significativas, como a de Eduardo Vargas e a transferência histórica de Paulinho para o Palmeiras, o Atlético-MG redefine sua composição para as disputas que virão. Veja a seguir o destino de alguns destes jogadores e as circunstâncias de suas saídas.

EFE/ Joao Guilherme

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem são os principais jogadores que saíram do Atlético-MG em 2025?

Alan Kardec, um dos primeiros a deixar o clube, encontrou novo destino no Athletico–PR. O atacante, que esteve no Atlético desde 2022, se despediu após a expiração de seu contrato em dezembro de 2024. Nesse mesmo período de saídas, o chileno Eduardo Vargas encerrou sua passagem após cinco temporadas, seguindo para o Nacional do Uruguai, onde espera obter novos sucessos.

Outro nome que se despediu foi o lateral-direito Mariano, cujo contrato também não foi renovado. Mariano participou de diversas conquistas com o Galo, mas decidiu buscar novos desafios ainda não revelados. Estes jogadores destacam-se pela sua contribuição significativa nos títulos estaduais e nacionais que o clube conquistou nos últimos anos.

Robert Santos: Transferência para o Atlético-GO

Robert Santos, que havia sido anunciado como um reforço promissor em 2024, foi emprestado ao Atlético-GO até o final de 2025. O jogador não conseguiu se firmar nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, e sua performance não atendeu às expectativas do clube. A decisão de emprestá-lo foi estratégica, visando proporcionar mais tempo de jogo e desenvolvimento ao atleta em outro ambiente.

Publicidade

O Atlético-MG havia investido consideravelmente em Robert, adquirindo 60% dos seus direitos econômicos. Entretanto, com a competição acirrada e a forte concorrência por posições no time titular, o empréstimo foi visto como mais benéfico para todas as partes envolvidas.

Qual foi o destino dos outros jogadores do Atlético-MG?

Rodrigo Battaglia: Transferido para o Boca Juniors após acordo financeiro.

Transferido para o após acordo financeiro. Matheus Mendes: Emprestado ao América-MG , com retorno previsto ao Galo no final de 2025.

Emprestado ao , com retorno previsto ao Galo no final de 2025. Mauricio Lemos: Negociado com o Vasco da Gama , seu novo clube no Brasil .

Negociado com o , seu novo clube no . Paulinho: Envolvido na transferência de maior valor entre clubes brasileiros para o Palmeiras.

Envolvido na transferência de maior valor entre clubes brasileiros para o Palmeiras. Zaracho: Retornou ao Racing, clube argentino, demonstrando desejo de voltar ao seu país.

Essas movimentações têm parte essencial nos planos do Galo para o futuro, permitindo não apenas uma renovação do elenco, mas também a reestruturação estratégica conforme os objetivos do clube. Com estas mudanças, o Atlético-MG espera manter a competitividade e seguir nas buscas por títulos nas próximas temporadas. O desfecho dessas transferências será acompanhado de perto por torcedores e analistas, atentos ao impacto que terão nas performances futuras do time.