Real Madrid x Pachuca: horário, escalações e onde assistir

O cenário do futebol internacional está em alta expectativa pelo desfecho da Copa Intercontinental de 2024, agora organizada pela Fifa. Este ano, a rivalidade toma forma entre Real Madrid e Pachuca, prometendo fortes emoções para os torcedores. O embate entre as duas equipes ocorrerá em Doha, no Catar, no famoso estádio Lusail, centro das atenções durante a Copa do Mundo de 2022.

Publicidade

Com a reformulação do torneio, o Real Madrid, campeão da UEFA Champions League, tem entrada direta na decisão. O Pachuca, por outro lado, trilhou um caminho árduo, superando adversários como Botafogo e Al Ahly para alcançar o decisivo confronto. A grande questão é quem erguerá o troféu, firmando-se como o melhor clube mundial.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Detalhes da Partida Final

A aguardada final entre Real Madrid e Pachuca está agendada para 18 de dezembro de 2024, às 14h, horário de Brasília, no imponente Lusail Stadium em Doha. Este será um confronto inédito para ambos os times, adicionando um toque de expectativa e suspense ao evento.

A final contará com ampla divulgação, com transmissões ao vivo via televisão e internet, permitindo que fãs de várias partes do mundo assistam ao jogo. No Brasil, as transmissões serão realizadas por Globo, SporTV, e CazéTV no YouTube.

O Caminho de Real Madrid e Pachuca até a Final

O Real Madrid, famoso por sua trajetória vitoriosa em torneios internacionais, chega a esta final buscando expandir seu legado. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, o elenco estrelado enfrenta desafios de lesões com ausências notáveis como Mendy e Éder Militão.

Publicidade

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Fran García; Valverde e Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé (Arda Güler ou Brahil Díaz)

Por sua vez, o Pachuca, liderado por Guillermo Almada, tem se destacado ao eliminar oponentes de renome durante o torneio. A presença de jogadores lesionados ou em fase de recuperação ainda é incerta, mas a equipe mexicana demonstra um espírito único de luta e determinação.

Moreno; Rodríguez, Cabral, Arroyo e González; Montiel e Pedraza; González, Bautista, Idrissi e Rondón

Expectativas para o Confronto Decisivo

Com suas diferentes jornadas, Real Madrid e Pachuca entram em campo com a mesma ambição: levantar a cobiçada taça. As previsões indicam vantagem para o Real Madrid, considerado por muitos como favorito devido à sua equipe poderosa e experiência em finais. No entanto, o Pachuca sonha em surpreender, demonstrando sua habilidade de enfrentar gigantes.

O resultado desta disputa é imprevisível, mas a Copa Intercontinental de 2024 promete ser um evento inesquecível para jogadores, treinadores e torcedores, simbolizando a união dos continentes em uma competição que define o maior clube do planeta.