Real Madrid é o clube mais rico do mundo, veja ranking

O cenário financeiro do futebol europeu e global continua a ser dominado por algumas das maiores instituições esportivas, conforme demonstrado pelo relatório anual “Football Money League” da Deloitte. Na temporada 2023/2024, o Real Madrid consolidou sua posição no topo, enquanto o Flamengo, clube brasileiro, se destacou entrando pela primeira vez no top 30 desde a temporada 1996/1997.

O Real Madrid foi o clube que mais lucrou nessa temporada, atingindo pela primeira vez a marca de 1 bilhão de euros em receitas. Este marco histórico reflete a força comercial do clube espanhol, que conta com uma base de fãs global e parcerias comerciais robustas.

Jogadores do Flamengo



Qual foi o impacto financeiro do Real Madrid?

O Real Madrid, com receitas superiores a 1,045 bilhão de euros, liderou o ranking da Deloitte em 2023/2024. Um componente crítico para atingir esses números é a diversificação das fontes de receita, como patrocínios, direitos de transmissão e atividades de merchandising. Essa estratégia permitiu ao clube superar adversários como o Manchester City e o Paris Saint-Germain, que também tiveram desempenhos financeiros expressivos.

Além do forte desempenho em competições europeias, a presença de jogadores de alto perfil contribui significativamente para a visibilidade e, consequentemente, para o valor comercial do clube. A combinação de sucesso esportivo e operações de marketing eficazes cria uma sinergia que se traduz em influxo financeiro.

Real Madrid – 1,045 bilhão de euros Manchester City – 837,8 milhões de euros PSG – 805,9 milhões de euros Manchester United – 770,6 milhões de euros Bayern de Munique – 765,4 milhões de euros Barcelona – 760,3 milhões de euros Arsenal – 716,5 milhões de euros Liverpool – 714,7 milhões de euros Tottenham – 615 milhões de euros Chelsea – 545,5 milhões de euros Borussia Dortmund – 513,7 milhões de euros Atlético de Madrid – 409,5 milhões de euros Milan – 397,6 milhões de euros Inter de Milão – 391 milhões de euros Newcastle – 371,8 milhões de euros Juventus – 355,7 milhões de euros West Ham – 322,2 milhões de euros Aston Villa – 310,2 milhões de euros Olympique de Marselha – 287 milhões de euros Lyon – 264,1 milhões de euros Brighton – 256,8 milhões de euros Napoli – 253,6 milhões de euros Roma – 249 milhões de euros Eintracht Frankfurt – 245,2 milhões de euros Benfica – 224 milhões de euros Crystal Palace – 218,9 milhões de euros Everton – 217,6 milhões de euros Fulham – 212,2 milhões de euros Wolves – 206,9 milhões de euros Flamengo – 198,2 milhões de euros

Quais são os outros clubes de destaque no ranking?

Após o Real Madrid, o Manchester City ocupa a segunda posição com um total de 837,8 milhões de euros. Completando o pódio, o Paris Saint-Germain apresentou uma receita de 805,9 milhões de euros. Outros clubes que apareceram no topo do ranking incluem Manchester United, Bayern de Munique e Barcelona, todos conhecidos por suas histórias ricas e presença global significativa.

Como o Flamengo se posiciona entre os clubes mais ricos?

O Flamengo foi uma surpresa no estudo, entrando no ranking dos 30 clubes mais ricos do mundo com uma receita de 198,2 milhões de euros. Essa conquista é significativa não apenas para o clube, mas também para o futebol brasileiro, que busca maior presença no cenário global. O potencial impacto do Mundial de Clubes de 2025 pode aumentar ainda mais a visibilidade e as receitas de clubes fora da Europa.

O clube rubro-negro atribui parte de seu sucesso financeiro ao aumento de receitas provenientes de acordos de patrocínio e direitos de transmissão, bem como ao fortalecimento de sua marca global. Assim, o Flamengo continua a explorar novas oportunidades para expandir suas fontes de receita e reforçar sua presença internacional.

O que o futuro reserva para os clubes fora da Europa?

A previsão é de que eventos como o Mundial de Clubes de 2025 desempenhem um papel crucial na expansão da base financeira de clubes fora da Europa, como o Flamengo. A crescente globalização do futebol oferece novas oportunidades para times de diferentes continentes se envolverem no mercado global, aumentando sua receita e influência. A presença sustentada e crescente de clubes sul-americanos no cenário financeiro global simboliza uma nova era, onde o domínio europeu pode ser desafiado.

À medida que os clubes continuam a investir em talento e expandir suas bases de torcedores, a dinâmica financeira do futebol global está destinada a uma transformação contínua. A evolução do esporte, tanto dentro como fora do campo, continuará a moldar o mapa econômico do futebol mundial nos próximos anos.