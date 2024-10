Quem são os concorrentes de Vinicius Jr pela Bola de Ouro 2024?

Na temporada 2023/2024, Vini Jr. destacou-se como um dos maiores expoentes do futebol mundial graças ao seu desempenho impressionante pelo Real Madrid. Em 39 jogos, o astro brasileiro marcou 24 gols e forneceu nove assistências, tornando esta sua temporada mais goleadora.

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2024 pela revista France Football é um dos eventos mais aguardados do ano, onde Vini Jr. surge como o principal favorito entre os 30 candidatos. A disputa, entretanto, promete ser acirrada, com outros jogadores apresentando fortes argumentos para conquistar o cobiçado prêmio.

Rivais de Peso na Corrida Pela Bola de Ouro

Entre os principais concorrentes de Vini Jr. estão atletas que tiveram desempenho notável em seus clubes e seleções. Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodri são alguns dos nomes que também disputam o prêmio, trazendo feitos impressionantes que fortalecem suas candidaturas.

O Impacto de Jude Bellingham na Temporada 2023/2024

Jude Bellingham, atuando como meio-campista pelo Real Madrid e pela seleção da Inglaterra, teve uma temporada de estreia brilhante na La Liga. Com 23 gols e 13 assistências em 42 partidas, Bellingham equiparou-se a Vini Jr. em termos de títulos e mostrou-se consistente em suas contribuições para o time.

A Ascensão de Kylian Mbappé no PSG

Kylian Mbappé completou sua temporada no PSG com impressionantes 44 gols e 10 assistências em 48 jogos. Sua última temporada em Paris resultou em conquistas significativas como a Ligue 1 e a Copa da França. Além disso, Mbappé destacou-se como um dos artilheiros da Champions League, reforçando sua candidatura à Bola de Ouro.

Rodri, o pulmão do Manchester City

Outro grande concorrente de Vinicius Jr é o espanhol Rodrigo, conhecido como Rodri, volante do Manchester City. Sendo o jogador mais importante para a consistência do time de Pep Guardiola, Rodri foi fundamental para a conquista da Premier league, além de ter vencido a Eurocopa com a Espanha.

Critérios de Seleção para a Bola de Ouro

Os cinco melhores jogadores são escolhidos por jornalistas de 100 países com melhor ranking na Fifa, com base na performance individual, nos sucessos coletivos da equipe e no comportamento exibido ao longo da temporada. Entre os indicados, sete atletas jogam pelo Real Madrid, com forte representação das seleções de Espanha e Inglaterra.

Listagem Completa dos Indicados ao Prêmio

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

O Prestígio do Prêmio Bola de Ouro

A Bola de Ouro é mais do que um reconhecimento de talento e dedicação pessoal; ela também celebra a influência e as conquistas coletivas no cenário global do futebol. Dessa forma, a competição é avaliada não apenas por números, mas pela liderança e impacto dos jogadores em campo.