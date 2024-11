Premiere, da TV Globo, pode ser atingido pela Lei do mandante

A maneira como os esportes são transmitidos no Brasil está passando por mudanças drásticas. O canal Premiere, há muito tempo referência para os fãs do Campeonato Brasileiro, está enfrentando um futuro incerto devido à recente redistribuição dos direitos de transmissão entre duas entidades: a Liga Forte Futebol (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

Publicidade

Essas alterações, em conjunto com a introdução da Lei do Mandante, têm redesenhado o panorama das transmissões esportivas, levantando questões sobre a capacidade do Premiere de se manter relevante e viável no novo cenário de mercado.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Impactos da Lei do Mandante na Transmissão do Campeonato Brasileiro

A Lei do Mandante, implementada em 2021, alterou a forma como os clubes negociam seus direitos de transmissão, dado que o clube mandante detém agora total controle sobre suas partidas. Isso implica que a Globo, ao possuir contrato apenas com a Libra, pode exibir jogos somente dos clubes afiliados a essa liga, como Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Vitória, Palmeiras, Red Bull Bragantino, e São Paulo.

Com um número reduzido de jogos para oferecer, o Premiere pode enfrentar dificuldades financeiras. A Globo pretende ajustar suas estratégias, transmitindo certas partidas na TV aberta e no SporTV, o que pode limitar ainda mais as partidas disponíveis no Premiere.

Estratégias da Globo para Enfrentar as Mudanças

Para mitigar a redução potencial de jogos no Premiere, a Globo está buscando acordos com a Liga Forte Futebol (LFU), que inclui times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, entre outros. Nesse esforço, enfrenta a concorrência de empresas como a Record e a Amazon, ambas interessadas nos direitos de transmissão da LFU.

Publicidade

Apesar das incertezas, o Premiere tem experimentado um aumento no número de assinantes, o que demonstra a força de sua base de público fiel, valorizando a exclusividade dos jogos transmitidos. Essa base de assinantes pode ser crucial nas futuras negociações de direitos.

Perspectivas para o Futuro do Premiere

O futuro do Premiere apresenta vários desafios, especialmente se um acordo de transmissão abrangente não for alcançado. No entanto, o aumento de sua base de assinantes revela um potencial significativo, desde que futuras negociações sejam bem-sucedidas.

O desfecho dessas negociações é aguardado com expectativa por fãs de futebol e especialistas do setor. Independentemente do resultado, as transformações em curso na televisão esportiva brasileira indicam um novo modelo de negócios, adaptado às condições atuais do mercado.