Premiado no Globe Soccer, Neymar revela objetivo para 2025

Neymar Jr. compareceu à cerimônia do Globe Soccer Awards, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira, 27, e recebeu um prêmio de honra por sua carreira na festa que premiou o compatriota Vinicius Jr. como o melhor jogador de 2024.

Publicidade

Ainda se recuperando de lesão, o atacante do Al-Hilal foi bastante celebrado pelos presentes na gala e se disse focado em estar 100% fisicamente para a temporada de 2025.

“É motivo de muita felicidade fazer parte dessa festa, agradeço à Globe Soccer por mais um prêmio, estou muito feliz de estar no meio de tantos craques e ser recebido de forma tão carinho, estou muito contente. Foi um ano muito difícil para mim e espero poder voltar a estar em campo, 100% bem, que é o que todos aqui gostamos de fazer”, discursou o atacante de 32 anos.

Publicidade

O Globe Soccer Awards é uma premiação de futebol organizada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores (EFAA), com cerimônia realizada anualmente em Dubai.

Neymar viveu pior ano da carreira

Neymar viveu em 2024 o pior ano de sua carreira como jogador. Cercado de problemas físicos, o astro do Al-Hilal, da Arábia Ssudita, e da seleção brasileira entrou em campo apenas duas vezes, sem gols nem assistências.

Após mais de um ano afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, o brasileiro voltou a atuar em outubro. Porém, após dois compromissos e apenas 42 minutos em campo, ele sofreu uma lesão muscular, que o afastou novamente das competições.

Publicidade

O atacante esteve em campo no dia 21 de outubro, na vitória por 5 a 4 contra o Al-Ain, entrando no segundo tempo. Em 4 de novembro, jogou contra o Esteghlal, mas deixou a partida antes do fim.

Sem estar inscrito no Campeonato Saudita, Neymar ficou restrito às competições continentais e sofreu com a falta de continuidade na temporada. Contudo, até então, sequer no torneio que reúne os melhores times da Ásia o jogador teve destaques.

Ainda se recuperando da ruptura no tendão da coxa esquerda, Neymar só deve voltar a atuar em fevereiro, quando a Champions da Ásia recomeça. O ano é tratado como crucial para o atleta que completará 33 anos em fevereiro, visando o grande objetivo, a Copa do Mundo de 2026.

Todos os premiados do Globe Soccer Awards 2024

Melhor jogador: Vinicius Junior (Real Madrid)

Melhor mei0-campista: Jude Bellingham (Real Madrid)

Melhor atacante: Vinicius Junior (Real Madrid)

Melhor jogadora: Aitana Bonmati (Barcelona)

Melhor time masculino: Real Madrid

Melhor time feminino: Barcelona

Melhor treinador: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor revelação: Lamine Yamal (Barcelona)

Melhor agente: Jorge Mendes

Melhor diretor esportivo: Piero Ausilio (Inter Milan)

Melhor jogador do Oriente Médio: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Melhor treinador do Oriente Médio: Jorge Jesus (Al Hilal)

Melhor clube do Oriente Médio: Al Ain

Troféu Revelação: Olympiacos

Prêmio Maradona: Jude Bellingham

Prêmios honorários por suas carreiras: Neymar, Alessandro Del Piero, Rio Ferdinand, Thibaut Courtois e Florentino Pérez