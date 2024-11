Porco em Itaquera: as possíveis punições ao Corinthians e a quem atirou o animal

O triunfo do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras na Neo Química Arena na última segunda-feira, 5, foi marcada por um episódio inusitado: uma cabeça de porco, animal símbolo da torcida alviverde, foi atirada no gramado do Timão. Um torcedor corintiano se apresentou nas redes sociais como o responsável pelo ato e está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Publicidade

O episódio pode gerar punições ao Corinthians e ações criminais contra o torcedor que comprou a cabeça de porco e a atirou no gramado. Saiba tudo sobre o caso abaixo:

Quem é o torcedor que atirou cabeça de porco?

Um torcedor do Corinthians que se identifica como Rafael Modilhane “Cicatriz” no Instagram postou vídeos em que relata seu plano para o dérbi. Ele alega ter comprado o produto no Mercadão, no centro de São Paulo. “Sabe aquela cabeça de porco que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai Corinthians! Nós é [SIC] louco mesmo. Nós faz [SIC] de tudo se for pra mexer com psicológico [dos palmeirenses]”, afirmou o torcedor.

Publicidade

O jovem, que usa um filtro de palhaço para esconder seu rosto, não mostra como conseguiu entrar no estádio com uma cabeça de porco, o que é proibido. O corintiano ainda agradece aos seguidores que o parabenizaram pela ação nas redes sociais.

O torcedor que atirou porco em Itaquera pode ser preso?

Segundo apuração da ESPN, três homens foram detidos e conduzidos ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), por suposta ligação com o ato. Eles se negaram a pagar R$ 4.000 referentes à punição financeira, e enfrentarão um processo civil.

Caso seja detido, o responsável pode responder por ao menos três crimes:

Incitação à violência e perturbação da ordem;

Crime de injúria ou difamação;

Crimes ambientais: Transportar e descartar partes de animais em locais públicos.

O Corinthians pode ser punido por porco no gramado?

O Corinthians pode ser punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por arremesso de objeto no gramado com a perda de mando de campo e pagamento de multa. A punição está prevista no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Publicidade

O time ainda tem três jogos em casa no Brasileirão: Cruzeiro, dia 20, Vasco, dia 24, e Bahia, dia 4 de dezembro.