Pepe analisa Porto x Palmeiras e brinca sobre Abel jogador: ‘Não tinha muita técnica’

O ex-zagueiro Pepe, que se aposentou na última temporada aos 41 anos como ídolo do Porto, falou da expectativa do clube português para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que será realizado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

O defensor nascido em Maceió (AL) e naturalizado português, com passagens vitoriosas por Real Madrid, seleção portuguesa e pelo próprio Porto, analisou o grupo A, que conta com Palmeiras; Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

“Para mim, foi um privilégio ter podido contribuir para que o Porto pudesse estar nesse Mundial, que traz muito prestígio para o clube, para a nossa cidade também, e para Portugal. É um clube que, com certeza, vai honrar essa competição como sempre fez”, afirmou, em entrevista à Fifa.

“É um grupo muito equilibrado, clubes de continentes completamente diferentes,. O que chegar mais fresco a essa competição, tem a possibilidade de poder ficar em primeiro.”

Pepe analisa Palmeiras e relembra Abel Ferreira

Pepe, que atuou ao lado de Abel Ferreira na seleção portuguesa e o enfrentou por clubes do país, relembrou, com bom humor, os tempos de jogador do técnico do Palmeiras.

“Lembro-me dele, um lateral direito. Não era muito… não tinha muita técnica (risos). Era um jogador de muito trabalho, de ocupar bem o espaço, lia muito bem o jogo e, por isso, as suas equipas têm essa sua sua identidade também, do que eu acho que ele foi como jogador”, contou.

“É sempre importante a gente defrontar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel como treinador. De certeza que vai ser um orgulho tremendo, tanto para o Porto como para o Abel também, de disputar um jogo contra uma equipa portuguesa.”

O ex-jogador do Real Madrid também citou a expectativa por enfrentar o Inter Miami, clube americano que tem Lionel Messi e Luís Suárez, ambos ex-Barcelona, como suas estrelas.

“Vai ser interessante. Estou muito na expectativa de poder ver o Porto a defrontar esses jogadores. Foram grandes jogadores aqui, na Europa. E também perceber a que nível vão estar, para poder ver e poder também presentear os torcedores de futebol com um grande jogo”.

Confira os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras; Porto-POR; Al Ahly-EGI; Inter Miami-EUA

Grupo B: PSG; Atlético de Madri; Botafogo; Seattle Sounders-EUA

Grupo C: Bayern de Munique; Auckland City-AUS; Boca Juniors; Benfica

Grupo D: Flamengo; Espérance de Tunis-TUN; Chelsea; León-MEX

Grupo E: River Plate; Urawa Red Diamonds-JAP; Monterrey-MEX; Inter de Milão

Grupo F: Fluminense; Borussia Dortmund; Ulsan HD-COR; Mamelodi Sundowns-AFS

Grupo G: Manchester City; Wydad-MAR; Al Ain-EAU; Juventus

Grupo H: Real Madrid; Al Hilal-SAU; Pachuca-MEX; Salzburg-AUT