Paysandu x Brusque: horário, escalações e onde assitir

Nesta segunda-feira, 11, o Paysandu recebe o Brusque no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os times vivem momentos distintos: o Paysandu está em situação mais tranquila, enquanto o Brusque luta desesperadamente para escapar do rebaixamento para a Série C.

O Paysandu ocupa a 13ª posição na tabela, com 43 pontos, e praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento. A equipe melhorou recentemente, conseguindo três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Já o Brusque, 19º colocado com 33 pontos, precisa de uma combinação de resultados para evitar a queda.

Preparação para o Confronto

O Paysandu chega motivado após vencer a Ponte Preta por 2 a 1 fora de casa. A equipe contará com o forte apoio de sua torcida na Curuzu. A única ausência confirmada da equipe é o zagueiro Lucas Maia, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Wanderson, Quintana, Borges; Vilela, João Vieira, Robinho; Paulinho Bóia (Esli García), Ruan Ribeiro, Borasi.

O Brusque enfrenta dificuldades após uma derrota em casa para o Botafogo-SP. O técnico Marcelo Cabo está sob pressão, e a equipe busca uma vitória improvável para manter esperanças de permanecer na Série B. O time terá novamente Matheus Nogueira, goleiro, e Rodolfo Potiguar, volante, que retornam após suspensão.

Matheus Nogueira; Lorran, Ianson, Wallace, Torres; Rodolfo Potiguar, González, Paulinho, Diego Mathias; Dentinho, Rodrigo Pollero.

Expectativas para a Partida

O Paysandu é favorito para o confronto, atuando em casa e vindo de bons resultados. A torcida deve comparecer em peso para apoiar, em uma campanha estável na reta final do campeonato. O Brusque não vem de bom retrospecto, com cinco derrotas consecutivas e dificuldades para marcar gols. Uma vitória na Curuzu seria crucial, mas não garante a permanência na Série B.

Fatores Decisivos

A regularidade do Paysandu nas partidas recentes, aliada ao desempenho de jogadores decisivos como Esli García, que marcou contra a Ponte Preta, pode ser determinante. O apoio da torcida é uma vantagem para o Paysandu.

Com a reta final da Série B se aproximando, cada partida se torna crucial, especialmente para equipes como o Brusque que lutam contra o rebaixamento. Para o Paysandu, uma vitória na Curuzu pode assegurar uma posição mais tranquila na tabela.