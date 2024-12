Paulistão 2025: veja datas do torneio

A Federação Paulista de Futebol revelou recentemente a tabela para o Campeonato Paulista de 2025, um dos torneios mais esperados do ano no estado. O campeonato terá início em 15 de janeiro, com a primeira fase se encerrando em 23 de fevereiro. As eliminatórias começam no dia 1º de março, levando os times à final, marcada para 27 de março, uma quinta-feira.

Algumas partidas da rodada inaugural ainda aguardam definições de datas, como os confrontos entre Santos x Mirassol e São Paulo x Inter de Limeira, já que Santos e São Paulo estarão em pré-temporada nos Estados Unidos.

Principais partidas da Primeira Rodada

A primeira rodada, marcada para 15 de janeiro, traz confrontos que prometem agitar os torcedores. As partidas confirmadas incluem:

Guarani x Botafogo-SP

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x Portuguesa

Red Bull Bragantino x Corinthians

Velo Clube x Noroeste

Água Santa x São Bernardo

Santos x Mirassol e São Paulo x Inter de Limeira são jogos pendentes de confirmação, gerando expectativa para os torcedores.

Santos x Palmeiras: Primeiro Clássico do Paulistão

O calendário também destaca o primeiro clássico de 2025, entre Santos e Palmeiras, previsto para a terceira rodada, no dia 22 de janeiro. Este confronto é ansiosamente aguardado por fãs e promete ser um dos eventos mais emocionantes da temporada, dado o histórico ilustre de ambos os clubes.

Cronograma do Campeonato

O Campeonato Paulista de 2025 segue um cronograma rigoroso. Encerrando a fase de grupos em 23 de fevereiro, as quartas de final serão disputadas em 1º de março. A semifinal está programada para 9 de março e a intensa final ocorre em duas datas: 16 e 27 de março, coroando o vencedor estadual após intensas disputas.

Perspectivas para as Equipes na Temporada 2025

Com a tabela definida, aumenta a expectativa sobre o desempenho das equipes. Times como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos atraem a atenção, já tendo se destacado em edições anteriores. À medida que o campeonato se aproxima, analistas começam a especular sobre quem se destacará e quais surpresas podem surgir este ano.

O Campeonato Paulista de 2025 se compromete a intensificar a paixão pelo futebol em São Paulo, proporcionando partidas memoráveis e emocionantes aos amantes do esporte.