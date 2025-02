Palmeiras bate recorde de receita, veja números

O Palmeiras encerrou o ano de 2024 com um desempenho financeiro notável, registrando uma receita recorde de R$ 1,207 bilhão. Este valor superou significativamente a meta orçamentária de R$ 820 milhões, refletindo um superávit contábil de R$ 198,1 milhões.

Os principais fatores que impulsionaram este crescimento foram a venda de jogadores e o acordo com a WTorre, empresa responsável pela administração do Allianz Parque. Este acordo, que encerrou uma disputa judicial de quase uma década, resultou em uma arrecadação de R$ 153 milhões para o clube em 2024.

Camisa do Palmeiras – Fonte: Instagram/@palmeiras

Quais foram as principais fontes de receita do Palmeiras?

O Palmeiras superou suas metas orçamentárias em diversas áreas, com destaque para a negociação de atletas, que gerou R$ 440,3 milhões, quase o dobro do valor inicialmente previsto. Além disso, os direitos de transmissão renderam R$ 170 milhões, enquanto publicidade e patrocínio contribuíram com R$ 142 milhões.

Outras fontes de receita incluíram a arrecadação de jogos, que somou R$ 52 milhões, e o programa de sócio-torcedor Avanti, que alcançou R$ 74 milhões. Premiações e arrecadação social também desempenharam papéis importantes, gerando R$ 63 milhões e R$ 67 milhões, respectivamente.

Como o Palmeiras se destacou em dezembro de 2024?

Em dezembro de 2024, o Palmeiras manteve seu desempenho financeiro positivo, registrando uma receita de R$ 116,1 milhões e despesas de R$ 77,8 milhões, resultando em um superávit de R$ 38,3 milhões. Este valor superou as expectativas iniciais em cerca de R$ 5 milhões.

Durante este mês, o clube obteve ganhos superiores ao previsto em quase todos os setores, incluindo patrocínios, arrecadação de jogos e negociações de atletas. Apenas a arrecadação classificada como “Timemania e outros” ficou abaixo do esperado, com R$ 82 mil em vez dos R$ 127 mil previstos.

Qual o impacto do acordo com a WTorre para o Palmeiras?

O acordo com a WTorre foi um marco significativo para o Palmeiras, encerrando uma longa disputa judicial e proporcionando uma injeção financeira substancial. Este acordo não apenas melhorou a situação financeira do clube, mas também abriu caminho para uma gestão mais harmoniosa do Allianz Parque, permitindo que o clube se concentrasse em outras áreas estratégicas para crescimento futuro.

Perspectivas para o futuro financeiro do Palmeiras

Com uma base financeira sólida e estratégias bem definidas, o Palmeiras está bem posicionado para continuar seu crescimento nos próximos anos. A gestão eficaz e a capacidade de superar metas orçamentárias indicam um futuro promissor para o clube, tanto dentro quanto fora dos campos.

O sucesso financeiro de 2024 estabelece um padrão elevado para os anos seguintes, e o clube parece determinado a manter essa trajetória positiva, explorando novas oportunidades de receita e fortalecendo sua presença no cenário esportivo nacional e internacional.