Os impactos de Messi nos Estados Unidos

Desde a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami em julho de 2023, o clube e a Major League Soccer (MLS) passaram por transformações significativas. A contratação do astro argentino não apenas elevou o valor de mercado do time, mas também impulsionou a popularidade da liga nos Estados Unidos e no mundo. Este artigo explora como a presença de Messi impactou o Inter Miami e a MLS, além de analisar as estratégias de expansão do clube.

O Inter Miami, fundado em 2018, sempre teve ambições de se tornar um dos principais clubes de futebol da América do Norte. No entanto, a chegada de Messi foi um divisor de águas. O valor do clube, que era de US$ 585 milhões, saltou para US$ 1,2 bilhão em 2025, segundo análises de mercado. Esse crescimento não se limitou ao aspecto financeiro; a presença de Messi atraiu uma nova base de fãs e aumentou a visibilidade do clube internacionalmente.

Como Messi transformou o Inter Miami?

A contratação de Messi trouxe um aumento significativo nas receitas do Inter Miami. Durante a campanha vitoriosa na League Cup, onde o clube conquistou o título pela segunda vez, as receitas dobraram, atingindo US$ 190 milhões. Esse sucesso financeiro foi acompanhado por uma maior presença de celebridades nos jogos, com figuras como Leonardo DiCaprio e Serena Williams frequentando o Lockhart Stadium.

Além disso, a presença de Messi catalisou uma série de ações de marketing e eventos promocionais. A exposição “The Messi Experience – A Dream Come True” é um exemplo de como o clube está capitalizando a imagem do jogador. Com instalações interativas e tecnologia de ponta, a exposição tem atraído fãs em várias cidades, incluindo São Paulo, fortalecendo ainda mais a marca do Inter Miami.

Qual o impacto de Messi na Major League Soccer?

A MLS também se beneficiou enormemente da chegada de Messi. De acordo com um estudo da SponsorUnited, a liga foi a que mais cresceu em termos de receita entre as ligas esportivas norte-americanas, com um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Este crescimento é atribuído, em parte, ao acordo de transmissão exclusivo com a Apple, que pagou US$ 2,5 bilhões por um contrato de 10 anos.

Messi se tornou um ícone não apenas para o Inter Miami, mas para toda a MLS. Sua presença elevou o nível de competição e atraiu mais atenção para a liga, que agora é vista como um destino viável para jogadores de renome mundial. A parceria com a Apple também ampliou o alcance da MLS, tornando-a mais acessível para fãs ao redor do mundo.

Quais são as perspectivas futuras para o Inter Miami?

O Inter Miami está focado em expandir sua presença na América Latina, realizando amistosos em países como Peru, Panamá e Honduras. Essa estratégia visa não apenas aumentar o reconhecimento da marca, mas também fortalecer laços com comunidades latinas, que são uma parte significativa da base de fãs do clube.

Além disso, o clube continua a investir em jogadores sul-americanos, como Luis Suárez, para complementar o talento de Messi e fortalecer o elenco. Essas ações são parte de um plano maior para consolidar o Inter Miami como uma potência no futebol norte-americano e internacional.

Em resumo, a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami não apenas transformou o clube, mas também teve um impacto duradouro na Major League Soccer. Com estratégias de marketing eficazes e uma visão clara de expansão, o Inter Miami está bem posicionado para continuar crescendo e se destacando no cenário global do futebol.