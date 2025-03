Onde assistir ao vivo: San Jose Earthquakes busca reabilitação contra Seattle Sounders na MLS

O duelo entre San Jose Earthquakes e Seattle Sounders está marcado para este sábado, 29 de março, em mais um confronto pela Major League Soccer (MLS). A partida será realizada às 23h30 e promete ser um duelo emocionante entre duas equipes que têm um histórico equilibrado. O jogo será transmitido ao vivo pelo MLS Season Pass, garantindo que os fãs não percam nenhum detalhe.

Com um histórico de confrontos bastante equilibrado, San Jose Earthquakes e Seattle Sounders já se enfrentaram 43 vezes em todas as competições. Cada equipe conquistou 16 vitórias, enquanto 11 partidas terminaram empatadas. Este equilíbrio torna o confronto ainda mais interessante, pois ambas as equipes buscam se destacar na temporada atual da MLS.

Jogadores do Seattle Sounders – Fonte: Instagram/@soundersfc

Como tem sido o retrospecto dos confrontos diretos?

Quando se trata de jogos realizados na casa do San Jose Earthquakes, a equipe anfitriã leva uma ligeira vantagem. Em 20 partidas disputadas, o San Jose Earthquakes venceu 9 vezes, enquanto o Seattle Sounders saiu vitorioso em 6 ocasiões. Houve ainda 5 empates, o que demonstra a competitividade entre as equipes quando jogam em San Jose.

Por outro lado, o Seattle Sounders tem um desempenho um pouco melhor quando joga em casa. Nos 23 jogos realizados em Seattle, a equipe conquistou 10 vitórias, enquanto o San Jose Earthquakes venceu 7 vezes. Além disso, 6 partidas terminaram empatadas. Este retrospecto mostra que, embora não haja um domínio claro de uma equipe sobre a outra, o fator casa pode ser um diferencial importante.

Como foi o último encontro entre as equipes?

O último confronto entre San Jose Earthquakes e Seattle Sounders terminou em um empate emocionante de 2 a 2. Jordan Morris foi o destaque do Seattle Sounders, marcando dois gols, enquanto Amahl Pellegrino e Paul Marie garantiram os gols do San Jose Earthquakes. O jogo foi equilibrado, com o Seattle Sounders liderando por 2 a 1 no intervalo, mas o San Jose Earthquakes conseguiu igualar o placar no final da partida.

O que esperar do jogo de hoje?

Com base no histórico de confrontos e no desempenho recente das equipes, o jogo de hoje promete ser bastante disputado. O San Jose Earthquakes busca aproveitar o fator casa para conquistar mais uma vitória, enquanto o Seattle Sounders tentará repetir o bom desempenho que costuma ter quando joga fora de casa. A transmissão ao vivo pelo MLS Season Pass permitirá que os torcedores acompanhem cada lance e torçam por suas equipes favoritas.

Independentemente do resultado, a expectativa é de um grande espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes na tabela da MLS. Com o equilíbrio histórico entre os times, qualquer resultado é possível, e os fãs podem esperar por um jogo repleto de emoção e qualidade técnica.

