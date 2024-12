Neymar volta a jogar e marca em amistoso do Al-Hilal

Neymar está de volta. Cinquenta e seis dias depois de acusar uma lesão na coxa esquerda, interrompendo o processo de retomada após um ano afastado do futebol, o atacante brasileiro foi a grande novidade do Al-Hilal na vitória por 2 a 0 diante do Al-Fayha, em amistoso de pré-temporada realizado no CT do clube saudita.

O camisa 10 abriu o placar para a equipe dirigida por Jorge Jesus. A vitória foi consolidada com o também brasileiro Malcom, com participação direta de Neymar, que roubou a bola no campo de ataque e depois fez um corta-luz para a finalização do companheiro.

Neymar opens the scoring 👏 pic.twitter.com/NOGefxO1LG — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 30, 2024

O principal jogador brasileiro ainda tenta engatar uma sequência de jogos desde a grave lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) e menisco do joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2023, na derrota da seleção para o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A contusão o tirou de todos os jogos da amarelinha desde então, inclusive a participação na Copa América disputada nos Estados Unidos. Ele realizou somente dois jogos oficiais e um amistoso no período.

O contrato com o Hilal se encerra em 30 junho de 2025, durante a disputa do novo Mundial de Clubes. Neymar agora deve ser relacionado para os próximos jogos do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.

