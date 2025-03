Messi some e a torcida é premiada! Time adversário compensa ausência do craque.

Desde sua chegada à Major League Soccer (MLS), Lionel Messi tem sido um dos principais atrativos para os fãs de futebol nos Estados Unidos. Sua presença em campo não só eleva o nível técnico das partidas, mas também atrai um grande número de espectadores, ansiosos para ver o astro argentino em ação. No entanto, sua ausência em jogos pode gerar descontentamento entre os torcedores e até mesmo prejuízos financeiros para os clubes.

Recentemente, o Houston Dynamo anunciou que Lionel Messi não participaria de uma partida contra o Inter Miami devido a uma lesão. Em resposta, o clube texano ofereceu um ingresso cortesia para uma futura partida, reconhecendo o impacto significativo que a ausência de Messi tem sobre o interesse dos torcedores. Essa medida visa mitigar o desapontamento dos fãs que esperavam ver o craque em campo.

Messi pelo Inter Miami – Fonte: Instagram/@leomessi

Como a ausência de Messi afeta os clubes da MLS?

A ausência de Lionel Messi em jogos da MLS não é apenas uma questão esportiva, mas também econômica. A presença de Messi em campo é um grande atrativo para os torcedores, o que se reflete em estádios lotados e aumento nas vendas de ingressos. Quando ele não joga, os clubes podem enfrentar uma queda na receita, já que muitos fãs compram ingressos especificamente para vê-lo.

Em 2024, por exemplo, o Chicago Fire introduziu um “seguro Messi”, oferecendo créditos em ingressos e passes de temporada caso o jogador não atuasse em Chicago. Essa estratégia foi uma forma de garantir que os torcedores não se sentissem prejudicados financeiramente pela ausência do astro argentino.

O “seguro Messi” e outras medidas de mitigação

O conceito de “seguro Messi” não é exclusivo do Chicago Fire. Em 2024, uma partida entre o Inter Miami e um time de Hong Kong também teve que lidar com a ausência de Messi devido a uma lesão. Os organizadores ofereceram um reembolso de 50% aos compradores de ingressos, e o governo local chegou a cortar parte do patrocínio para o evento, demonstrando o impacto econômico que a ausência de Messi pode ter.

Essas medidas de mitigação, como ingressos cortesia e reembolsos, são formas de os clubes lidarem com a expectativa dos torcedores e minimizarem o impacto financeiro. Elas também refletem a importância de Messi não apenas como jogador, mas como uma figura central no marketing e na popularidade da MLS.

Por que Lionel Messi é tão importante para a MLS?

Lionel Messi é amplamente considerado um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Sua chegada à MLS trouxe uma nova dimensão ao campeonato, aumentando sua visibilidade global e atraindo novos fãs. A presença de Messi em campo não só eleva o nível de competição, mas também atrai a atenção da mídia e dos patrocinadores, gerando mais receita para a liga e seus clubes.

Além disso, Messi serve como uma ponte entre o futebol europeu e o americano, trazendo consigo uma legião de fãs internacionais. Sua influência vai além das quatro linhas, impactando diretamente a popularidade e o crescimento do futebol nos Estados Unidos.

Em resumo, Lionel Messi desempenha um papel crucial na MLS, tanto dentro quanto fora de campo. Sua ausência em jogos é sentida não apenas pelos torcedores, mas também pelos clubes, que precisam encontrar maneiras de lidar com o impacto econômico e emocional que isso representa. As medidas adotadas, como o “seguro Messi”, são exemplos de como os clubes estão se adaptando a essa nova realidade.

