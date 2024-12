Messi compartilha coleção de camisas da Argentina

Lionel Messi, um dos maiores astros do futebol global, tem valorizado suas lembranças e feitos históricos dentro das quatro linhas. Ele recentemente compartilhou sua coleção pessoal de camisas da Seleção Argentina, acumuladas ao longo de sua célebre carreira. Este conjunto inclui uniformes emblemáticos de duas Copas Américas e da última Copa do Mundo.

Publicidade

Organizadas em ordem cronológica, as camisas permitem que os fãs não apenas admirem o design e o significado de cada peça, mas também acompanhem a evolução de Messi com a seleção argentina. Esta exibição não só conta a história do jogador, como também destaca marcos importantes do futebol argentino.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Camisas Históricas na Coleção de Messi

A coleção de Messi é notável por seu detalhamento e importância histórica. Destacam-se as camisas das Copas Américas de 2021 e 2024, edições nas quais a Argentina saiu vitoriosa, solidificando Messi como um dos maiores jogadores do país. As camisas da Copa do Mundo de 2022, onde novamente a Argentina brilhou, são o auge deste acervo.

Coleção de Lionel Messi. Fonte: @leomessi

A Singularidade das Camisas Expostas

Não são apenas recordações de vitórias, cada camisa está ligada a jogos específicos. Messi fez questão de associar cada uniforme com detalhes sobre as partidas e os resultados. Essa atenção aos pormenores transforma a coleção em uma narrativa visual da impressionante trajetória internacional de Messi.

Os Próximos Movimentos de Messi no Futebol

Atualmente, Messi está em uma pausa após sua participação com o Inter Miami. O clube foi desclassificado pelo Atlanta United na MLS, marcando o fim da temporada. Messi planeja continuar com o Inter Miami, que se prepara para seu retorno nos gramados em fevereiro, na Copa dos Campeões da Concacaf.

Publicidade

Visões Futuras do Inter Miami com Messi

Os donos do Inter Miami estão determinados a manter Messi na equipe até 2026, evidenciando o impacto positivo do astro argentino tanto em campo quanto nos negócios. A presença de Messi eleva a visibilidade e potencializa o interesse global pelo clube e pela Major League Soccer (MLS). Além disso, há especulações sobre a possível vinda de Neymar, aumentando as expectativas de grandes colaborações no cenário do futebol norte-americano.