Maracanã: o que deve mudar no estádio nos próximos anos

Com um novo contrato de 20 anos firmado pelo Consórcio Fla-Flu com o Governo do Rio de Janeiro, a administração do Maracanã inicia uma nova era. Sob a liderança do experiente engenheiro civil Severiano Braga, o desafio é transitar de um modelo de concessão temporária para uma gestão a longo prazo. A prioridade imediata é alinhar contratos e operações à nova gestão.

O estádio, que abriga partidas de Flamengo e Fluminense, demanda uma robusta infraestrutura operacional. Atualmente, conta com 50 funcionários diretos e uma gama de terceirizados, responsáveis pela manutenção diária e eventos esportivos. Com a nova concessão, há planos de aumentar a equipe para apoiar novas iniciativas, como a criação do museu de futebol.

Iniciativa do Museu de Futebol no Maracanã

Parte da modernização do estádio inclui a construção de um museu de futebol, como delineado no edital. Esse projeto busca enriquecer a experiência dos visitantes e aumentar a sustentabilidade financeira do Maracanã. Estimativas apontam que as melhorias, incluindo o ginásio Maracanãzinho, custarão em torno de R$ 140 milhões.

A visão de Severiano Braga para o museu é que ele destaque o papel histórico e cultural do Maracanã. A proposta envolve uma experiência interativa e imersiva, provavelmente com a incorporação de tecnologias digitais modernas, para oferecer aos visitantes uma experiência única e sensorial.

Programas de Manutenção e Reformas do Estádio

A funcionalidade contínua do Maracanã depende de uma rotina de manutenção eficaz, especialmente após uma grande reforma há dez anos. Atualmente, são feitas inspeções e pequenas correções diárias, focadas em áreas como cobertura e sistemas de tecnologia. A administração se compromete a modernizar a iluminação com tecnologia LED, buscando eficiência energética e melhores efeitos visuais durante os eventos.

Planos adicionais incluem repintar o estádio e atualizar equipamentos como ar-condicionado e banheiros, com o objetivo de otimizar recursos e melhorar a experiência dos visitantes.

Aspectos de Sustentabilidade Financeira

Do ponto de vista financeiro, os custos de operação do estádio são geridos para criar um ambiente seguro e agradável para os eventos. Severiano Braga destaca que desde 2019, o Maracanã opera de forma autossuficiente, sem necessidade de investimentos diretos de Flamengo e Fluminense, distinto do modelo anterior.

O consórcio também está explorando novas fontes de receita através de patrocínios e possivelmente naming rights, embora essa última opção ainda esteja sendo discutida. As operações financeiras e de marketing fazem parte do plano estratégico para manter o Maracanã como um estádio de excelência no Brasil.

Cuidados com o Gramado e Relações com Outros Clubes

A qualidade do gramado do Maracanã está sob constante avaliação, com trocas periódicas do tipo de grama para suportar a alta demanda de jogos. A introdução recente de uma fibra elástica combinada com grama natural tem melhorado a durabilidade e resiliência do campo.

O estádio mantém uma relação cordial com outros clubes cariocas, como Botafogo e Vasco, resolvendo qualquer questão logística através de diálogo e colaboração.