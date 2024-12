Macron pode ser próximo presidente da Fifa, diz revista

O presidente da França, Emmanuel Macron, pode estar mirando a presidência da Fifa como um de seus próximos passos após o fim de seu mandato. A informação, publicada pela revista francesa So Foot, aponta que a paixão do político pelo futebol estaria motivando o interesse no cargo.

A relação do presidente com o esporte é evidente. Próximo do astro Kylian Mbappé e abertamente torcedor do Olympique de Marselha, Macron, como chefe de estado, recebeu os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024

Porém, para alcançar a presidência da Fifa, o caminho parece longo. Os requisitos para se candidatar ao cargo está a necessidade de ter desempenhado um papel ativo no futebol por pelo menos dois anos antes da eleição.

Com o próximo pleito marcado para 2027, ano em que termina o mandato presidencial de Macron, ele precisaria conciliar as obrigações como chefe de estado com a atuação no universo esportivo. Além disso, sua candidatura dependeria do apoio de ao menos cinco federações filiadas à entidade.