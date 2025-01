Leila diz que Dudu saiu pela porta dos fundos e jogador rebate com ofensa

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o atacante Dudu, que recentemente deixou o clube para se transferir ao Cruzeiro, voltaram a trocar farpas nesta segunda-feira, 13, com direito a uma ofensa do ídolo alviverde.

Publicidade

Durante o evento de apresentação do novo patrocinador master do Verdão, a casa de apostas Sportingbet, Leila comentou a situação do atacante Rony, que recentemente recusou uma proposta de transferência para o Fluminense. Segundo a mandatária, o clube havia acertado todos os detalhes da negociação, mas a decisão final do atacante foi permanecer no Verdão.

Leila comparou a situação de Rony à saída de Dudu, um dos maiores ídolos recentes do clube, cuja negociação com o Cruzeiro no meio do ano passado acabou frustrada (e adiada em seis meses).

Publicidade

“O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres e se não quiser ir para nenhum clube não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia no Palmeiras. Rony sairia pela porta da frente, Dudu saiu pela porta dos fundos “, afirmou Leila aos jornalistas presentes no evento em São Paulo.

A presidente também revelou que a transferência de Dudu para o Cruzeiro gerou prejuízo financeiro ao Palmeiras. “Ele procurou o Cruzeiro, queria se transferir para o Cruzeiro, eu autorizei, o Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, por um valor relevante para o Palmeiras. Houve um envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi e acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras.”

Dudu rebate com palavrão nas redes

Dudu surpreendeu ao rebater os comentários de Leila com um storie em seu Instagram no qual aparece com as taças que conquistou pelo Verdão. “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!“, escreveu o atleta. “Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila. Me esquece“, completou, antes de usar uma sigla que significa “vai tomar no c…”.

Publicidade

Dudu deixou o Palmeiras após nove temporadas, com 462 partidas, 88 gols marcados e 102 assistências, além de 12 títulos conquistados: Copa do Brasil (2015), Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022) e

Supercopa do Brasil (2023).