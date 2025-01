Kings League: brasileiros surpreendem colombianos e até Piqué antes da final

Os mais supersticiosos não gostam muito. Nem na várzea nem no profissional. Segundo um dos muitos folclores do futebol brasileiro, ‘encostar no troféu antes da final’ dá azar. Na grande decisão da Copa do Mundo da Kings League, principal torneio de futebol 7 da atualidade, o Brasil não se importou em ‘gritar gol antes’ e surpreendeu a Colômbia, rival neste domingo, 12, a partir das 14h15 (pelo horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

Publicidade

Tudo começou com uma provocação do ex-jogador da seleção espanhola e que marcou época no Barcelona. Gerard Piqué, criador da Kings League, provocou os jogadores, técnicos e presidentes dos clubes que estavam presentes na coletiva da véspera da decisão:

“Vamos ver se isso dá sorte ou azar… Alguém aqui se habilita a tocar no troféu?”, brincou Piqué, que se surpreendeu com a resposta de Alexandre Borba, o Gaules, influenciador que é presidente do time verde-amarelo, uma das características do campeonato que reúne streamers, grandes lendas e jogadores que não atingiram o profissional. “Os colombianos nunca tocaram nas taças e também nunca ganharam uma Copa do Mundo. O Brasil já tem cinco e pode tocar na taça, sim”, respondeu tocando no troféu, seguido pelo time.

Publicidade

Minutos depois, para uma foto posada antes da partida que aguarda quase 40 mil pessoas no Allianz Stadium, colombianos e mesmo Piqué ficaram distantes do objeto mais cobiçado do torneio.

Kelvin Oliveira, o K9, artilheiro absoluto da competição com 14 gols em quatro jogos, não ligou muito para a brincadeira e tampouco se mostrou desconfortável com o favoritismo brasileiro.

“Estou muito feliz como trabalho que toda a equipe está realizando. Cada um deu o melhor de si para chegarmos até aqui e esse favoritismo não é por acaso. Ainda falta o último passo. Estamos prontos e focados para a final”, disse o atacante, postulante ao título de melhor jogador da competição em caso de vitória verde-amarela.

Publicidade

O Brasil chegou a final com vitórias sobre Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2), Turquia (12 a 4) e México (3 a 1). Já a Colômbia, avançou à decisão com vitórias sobre Marrocos (4 a 1), Turquia (3 a 2), Uzbequistão (6 a 1) e Marrocos (2 a 1) novamente.

LEIA MAIS:

+ James Rodríguez perde pênalti na Kings League, mas Colômbia avança à semifinal

Onde assistir Brasil x Colômbia

Kings League World Cup Nations

Data: domingo, 12 de janeiro

Horário: 14h15 (horário de Brasília)

Onde assistir: Cazé TV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.