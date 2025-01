Haaland cobra reação do City: ‘Temos de sentir a pressão e gostar dela’

Erling Haaland admitiu frustração com a temporada do Manchester City e com seu próprio desempenho. Em entrevista ao jornalista brasileiro Fred Caldeira, para o canal da TNT Sports do México, o astro norueguês cobrou reação da equipe, mas disse lidar bem com a pressão.

Atual tetracampeão da Premier League, o City é atualmente o sexto colocado do Campeonato Inglês, com 34 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool.

“Temos sofrido um pouco, e não temos sido suficientemente bons, simples assim. Não estamos jogando bem, ganhando jogos, eu não estou na minha melhor fase, essa é a verdade e temos que trabalhar mais, porque ainda há muitos jogos”, afirmou Haaland, vice-artilheiro da competição com 16 gols, dois a menos que Mohamed Salah, do Liverpool.

“Temos de permanecer calmos, sentir a pressão, gostar dela, mas ao mesmo tempo não se preocupar tanto. Temos que usar a pressão da melhor forma, equilibrar isso, o que não é simples. Mas o clube está acostumado a lidar com isso”, prosseguiu o artilheiro.

O jogador de 24 anos admitiu ter cuidado especial com sua forma física. “O City pagou muito caro por mim e me paga muito bem, então isso é o mínimo que eu posso fazer, trabalhar 24 horas por dia para performar melhor. Tento me manter em forma e parecendo o mais jovem possível.”

Haaland tem mais de 300 gols em menos de 400 jogos como profissional, mas negou ter um objetivo como chegar a 100 gols, como Pelé. “Não, não pensei nisso ainda, talvez no futuro eu pense. Porque são tantos jogos, nem temos tempo para pensar, e isso é o bom do futebol.”