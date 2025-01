Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (15/01/2025)

Nesta quarta-feira, começa o Campeonato Paulista, um dos estaduais mais aguardados do calendário nacional. Além disso, teremos uma nova rodada do campeonato carioca, e as rodadas dos campeonatos ao redor do mundo.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Premier League

16h30 – Everton x Aston Villa (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h30 – Leicester x Crystal Palace (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h30 – Newcastle x Wolves (Disney+ Brasil / ESPN2)

(Disney+ Brasil / ESPN2) 17h – Arsenal x Tottenham (Disney+ Brasil / ESPN)

Série A italiana

16h45 – Inter de milão x Bologna (Disney+ Brasil / ESPN4)

Bundesliga

14h30 – Bochum x St. Pauli (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 16h30 – Union Berlin x Augsburg (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 16h30 – Bayern x Hoffenheim (Youtube CazéTV / Sportv / Prime Video / TV Cultura)

(Youtube CazéTV / Sportv / Prime Video / TV Cultura) 16h30 – Bremen x Heidenheim (Sem transmissão)

(Sem transmissão) 16h30 – Stuttgart x Leipzig (Sem transmissão)

Copa do Rei

15h30 – Almeria x Leganés (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 15h30 – Pontevedra x Getafe (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h – Barcelona x Real Betis (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 17h30 – Elche x Atlético de Madrid (Disney+ Brasil / ESPN3)

Campeonato Paulista

18h30 – Novorizontino x Ponte Preta (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 18h30 – Velo Clube x Noroeste (Youtube CazéTV)

(Youtube CazéTV) 19h30 – Guarani x Botafogo SP (Youtube CazéTV / TNT / MAX)

(Youtube CazéTV / TNT / MAX) 21h35 – Palmeiras x Portuguesa (Youtube CazéTV)

Campeonato Carioca

15h45 – Maricá x Boavista (BandSports)

(BandSports) 18h30 – Nova Iguaçu x Sampaio Corrêa RJ (BandSports)

(BandSports) 21h30 – Volta Redonda x Fluminense

Campeonato Pernambucano