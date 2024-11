Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (08/11/2024)

Nesta sexta-feira, 8, a agenda de jogos contempla o início de algumas rodadas pelos campeonatos nacionais ao redor do mundo. O destaque fica para as duas partidas do Brasileirão, entre Internacional x Fluminense e Palmeiras x Grêmio.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série A

19h – Internacional x Fluminense (Premiere)

(Premiere) 21h30 – Palmeiras x Grêmio (Premiere / Sportv4K / Sportv)

LaLiga

17h – Rayo Vallecano x Las Palmas (Disney+ Brasil)

Série A italiana

16h45 – Lecce x Empoli (Disney+ Brasil)

Bundesliga

16h30 – Union Berlin x Freiburg

Ligue 1