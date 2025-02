‘Fuck off’: expulsão de Bellingham vira polêmica de tradução na Espanha

A expulsão de Jude Bellingham, aos 39 minutos do primeiro tempo, foi o momento mais debatido do empate em 1 a 1 entre Real Madrid e Osasuna, no estádio El Sadar, em Pamplona, que deixou em risco a liderança dos merengues em LaLiga neste sábado, 15. De acordo com o atleta inglês e seu técnico, Carlo Ancelotti, houve um problema de tradução do árbitro Munuera Montero.

Bellingham foi expulso por ofender o árbitro da partida. Imagens da transmissão mostram o camisa 5 dizendo: “I am talking to you with respect, fuck off (“estou falando com você com respeito”, seguido da polêmica expressão que levou ao cartão vermelho. Na súmula, o árbitro Munuera Montero escreveu ter ouvido “fuck you”.

Apesar de ambas as expressões serem ofensivas e com o sentido de “vá se f…”, Ancelotti considerou uma falha de tradução da arbitragem. “Creio que o juiz não tenha entendido bem inglês. Ele disse fuck off, não fuck you. Ele errou, pois a tradução de fuck off em espanhol é como um ‘não me encha o saco’. Todos viram as coisas que aconteceram nas últimas rodadas, e não vou falar mais porque quero estar no banco nas próximas partidas, disse o italiano.”

🎙️ Ancelotti: 💬 "Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado. Absolutamente nada. El árbitro se ha equivocado con la traducción" pic.twitter.com/S8fmZwXXYn — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 15, 2025

Bellingham manteve o discurso: “Está claro que houve um erro de comunicação. Não quero repetir o que eu disse, mas é algo como joder (porra!) […] Se você olhar no vídeo, vai ver que é diferente do que está na súmula, espero que a federação leve isso em consideração. Eu não insultei ninguém, nem mesmo falei olhando para o árbitro, disse para mim mesmo”, afirmou o astro britânico.

Qual o significado de fuck off?

Na Espanha, o debate sobre a tradução precisa e formas de uso de “fuck off” ganhou os programas de TV e as redes sociais. No Brasil, ambos são traduzidos no sentido de “vá se f…”. Fato é que tanto uma expressão quanto a outra seria suficientemente enquadrada na norma que autoriza o cartão vermelho em caso de “insulto e ofensa em termos ou atitudes injuriosas” contea os membros da arbitragem.