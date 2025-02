Fluminense em transformação, próximos passos para a criação da SAF

O Fluminense está em um momento crucial de sua história, enquanto aguarda a formalização de uma proposta de investidores interessados em adquirir o controle do clube. A expectativa é que, uma vez recebida a proposta, o tema seja levado ao público e aos conselheiros para uma análise detalhada. O clube enfrenta o Bangu no próximo domingo pelo Campeonato Carioca, mas as atenções estão voltadas para as possíveis mudanças administrativas.

Publicidade

Entre os conselheiros do clube, o tema é tratado com cautela. Há uma divisão de opiniões: enquanto alguns se opõem firmemente à ideia de vender o controle para investidores, outros preferem aguardar os detalhes da proposta antes de formar uma opinião definitiva. A importância do assunto é reconhecida por todos, e grupos já estão se mobilizando para analisar as informações que serão disponibilizadas.

Torcida do Fluminense – Fonte: Instagram/@fluminensefc

Como o processo de venda será conduzido?

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, junto com o vice-presidente geral Mattheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro, está liderando o processo. A proposta, uma vez formalizada, será apresentada aos conselheiros e ao público. A ideia é garantir que o debate seja cuidadoso, evitando os problemas enfrentados por outros clubes que aceleraram processos semelhantes.

Publicidade

Com a proposta em mãos, o clube discutirá os termos e apresentará as condições e valores aos conselhos Fiscal e Deliberativo. Este processo culminará em uma votação no Conselho Deliberativo sobre a venda do controle. Se aprovado, a decisão final será levada aos sócios em uma Assembleia Geral Extraordinária.

Quais serão os próximos passos?

Após a aprovação em todas as etapas, o Fluminense dará seguimento ao processo, transferindo o controle para os novos proprietários da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Este procedimento é semelhante ao que foi realizado recentemente para a criação da empresa que administra o estádio do Maracanã em parceria com o Flamengo.

O estádio de Laranjeiras, sede histórica do Fluminense, permanece como um símbolo do clube, mas o futuro administrativo pode estar prestes a mudar. A decisão sobre a venda do controle é vista como um passo significativo e será acompanhada de perto por todos os envolvidos.

Publicidade

Impactos e considerações finais

A venda do controle do Fluminense para investidores representa uma mudança significativa na gestão do clube. Os conselheiros estão cientes dos riscos e benefícios potenciais, e o processo será conduzido com a máxima transparência e responsabilidade. O clube busca garantir que qualquer decisão tomada seja benéfica para seu futuro esportivo e financeiro.

O desenrolar deste processo será acompanhado de perto por torcedores e especialistas, que aguardam ansiosamente por mais detalhes e pela decisão final dos conselheiros e sócios do clube.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.