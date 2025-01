Flamengo tenta tirar Vitão do Internacional, que faz jogo duro

No último sábado, o Flamengo apresentou uma proposta oficial para contratar o zagueiro Vitão, destaque do Internacional na última temporada. O defensor, de 24 anos, tem contrato com o clube gaúcho até 2026 e foi avaliado em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 62,4 milhões). Apesar da oferta incluir o abatimento de uma dívida entre os clubes e um pagamento adicional, o Internacional recusou a investida do Rubro-Negro.

Publicidade

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tomou posse no último 18 de dezembro – Divulgação/Flamengo

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Qual foi a proposta do Flamengo?

A proposta do Flamengo envolvia o abatimento de uma dívida de 4 milhões de euros, referente à contratação de Thiago Maia, e o pagamento de mais 6 milhões de euros para completar o valor estimado do atleta. A diretoria colorada, no entanto, optou por rejeitar a oferta, acreditando na valorização contínua de Vitão, que também despertou interesse do Betis, da Espanha, sem sucesso na negociação.

Publicidade

Flamengo busca alternativas no mercado

Além de Vitão, o Flamengo segue atento a outros nomes para reforçar sua defesa. Um dos alvos é Danilo, que está em negociação inicial com o clube. Apesar do alto investimento necessário, os empresários do jogador mantêm conversas com o diretor de futebol José Boto.

Valorização da base no Flamengo

Enquanto busca reforços, o Flamengo também investe no desenvolvimento de jovens talentos. O zagueiro João Victor, por exemplo, foi integrado à pré-temporada nos Estados Unidos após ser liberado da convocação da seleção brasileira sub-20. Outro destaque é Iago, de 19 anos, que representará a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20.

Estratégia mista do Flamengo

A recusa do Internacional pela proposta de Vitão reflete o equilíbrio que o Flamengo busca entre contratações de peso e o crescimento de jogadores da base. Essa estratégia visa manter o clube competitivo, resolvendo pendências financeiras e explorando o mercado de forma dinâmica.