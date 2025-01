Flamengo tem dois desfalques para primeiro jogo na FC Series

Após intensas sessões de treino durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo está pronto para seu primeiro jogo do ano contra o São Paulo, parte da FC Series, neste domingo (19). Embora haja grande expectativa para o jogo, o técnico Filipe Luís enfrentará desfalques importantes.

Publicidade

Os jogadores Arrascaeta e Léo Pereira não participarão da partida. Ambos integraram os treinos preparatórios, porém motivos diferentes os impedirão de jogar. Ainda assim, o Flamengo está focado em demonstrar o que foi aprendido durante a preparação.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Situação de Arrascaeta

A ausência de Giorgian de Arrascaeta, talentoso meio-campista e novo camisa 10 da equipe, é um dos desfalques mais notáveis. Fora dos jogos desde a final da Copa do Brasil devido a uma cirurgia no menisco, Arrascaeta não enfrentará o São Paulo já que segue em recuperação, mesmo após atividades iniciais nos EUA.

Motivo da Ausência de Léo Pereira

Léo Pereira está ausente devido a um problema pessoal que o levou de volta ao Brasil no dia 17, interrompendo sua participação na temporada americana. Sua ausência será sentida na defesa, mas outras opções de jogadores estarão disponíveis para compensar.

Outros Desfalques Importantes

Além de Arrascaeta e Léo Pereira, o Flamengo também lida com outras ausências significativas. Jogadores como Pedro, Everton Cebolinha e Matias Viña estão no Rio de Janeiro recuperando-se de lesões sérias. O atacante Juninho, recém-integrado ao elenco, também não participou da viagem.

Publicidade

Pedro : Em recuperação de lesão grave.

: Em recuperação de lesão grave. Everton Cebolinha : Recuperando-se de lesão.

: Recuperando-se de lesão. Matias Viña : Passando por reabilitação pós-lesão.

: Passando por reabilitação pós-lesão. Juninho: Reforço recente, ausente na pré-temporada internacional.

Expectativas para o Confronto com o São Paulo

Mesmo com desfalques, o Flamengo enfrentará o São Paulo às 17h (horário de Brasília) na FC Series. A partida é vista como um teste crítico, com transmissão em diversas plataformas para os torcedores acompanharem o desempenho do time carioca. A presença de novos jogadores e a reestruturação do elenco podem apresentar surpresas no jogo contra o adversário paulista.