Flamengo registra aumento de dívida, veja números

A próxima gestão presidencial do Flamengo investigará um quadro financeiro que apresenta diferenças marcantes em relação à condução de Rodolfo Landim, iniciada em 2019. O clube carioca observa um aumento expressivo de sua dívida líquida, agora estimada em cerca de R$ 562 milhões. Embora esse incremento não constitua uma crise, ele liga um sinal de alerta no curto prazo.

Em 2023, o Flamengo conseguiu uma redução de dívida para R$ 167 milhões, atingindo um marco de diminuição no déficit histórico. No entanto, essa quantia subiu para R$ 562 milhões até novembro de 2024, indicando um aumento de R$ 395 milhões. Mesmo assim, esse valor ainda equivale a 0,4 da receita anual da temporada passada.

Desafios e Investimentos Financeiros

O balanço financeiro detalhado do Flamengo mostra que o clube fechou setembro com um caixa livre de R$ 23,9 milhões. Entretanto, uma análise detalhada aponta uma diminuição significativa de R$ 210 milhões nas reservas ao longo do ano. Os investimentos em novos reforços e a compra do terreno do Gasômetro são fatores determinantes para esse quadro.

A principal aquisição foi a de Nicolás de La Cruz, comprada do River Plate por cerca de R$ 90 milhões, pagos à vista. No total, os investimentos em reforços somaram aproximadamente R$ 273 milhões, com a contratação de Charly Alcaraz representando R$ 125 milhões. Estes investimentos acarretam uma dívida futura de R$ 363,8 milhões.

Principais Fontes de Endividamento do Flamengo

O Flamengo precisa quitar R$ 207 milhões dentro de um ano. As aquisições parceladas, como as de Léo Ortiz, Matías Viña, Charly Alcaraz e Gonzalo Plata, exemplificam essas obrigações futuras. Além disso, as receitas com vendas de jogadores caíram fortemente, somando apenas R$ 73 milhões até setembro de 2024, menos de um terço do valor arrecadado no mesmo período em 2023.

Outras Demandas Financeiras

Um aspecto relevante é o investimento de cerca de R$ 147 milhões na compra do terreno do Gasômetro, fundamental para o novo estádio. Além disso, adiantamentos financeiros decorrentes de contratos com Libra/Globo, Adidas e Brax somaram R$ 42 milhões. Com uma redução esperada nas receitas de TV em 2025, o cenário financeiro torna-se ainda mais complexo.

A futura administração do clube enfrentará o desafio crucial de recolocar o Flamengo em um caminho de estabilidade. A gestão cautelosa dos gastos e o desenvolvimento de novas fontes de receita serão essenciais para garantir a sustentabilidade e o sucesso contínuo do time.